BBB23: Cezar e Fred Nicácio estipulam novos alvos dentro da casa

Fred Nicácio e o enfermeiro definiram em quem vão mirar no Jogo da Discórdia nesta segunda-feira, 10

Cezar e Fred Nicácio conversam sobre seus próximos passos dentro do jogo e sobre quem será o alvo da dupla no Jogo da Discórdia que acontece nesta segunda-feira, 10. Diante dos últimos acontecimentos, o baiano aconselha o médico a não seguir mirando em Aline, e sim em Ricardo.

"É igual pra mim agora. Pra mim, não é mais Alface. Pra mim, Alface já acabou. Não é que acabou... Agora são as meninas do Quarto (Deserto), porque elas vão macetar em mim", explica Cezar.

O médico opina que então o brother deveria focar na atriz, Bruna Griphao, primeiro. Cezar diz que vai pensar e explica: "Comigo está muito na Amanda. Porque a Amanda votou em mim na semana passada e agora que eu voto nela, ela dá de doida. Entende? Pra mim é mais importante falar isso".

Ricardo e Sarah Aline tem discussão tensa após indicação do brother

Na madrugada desta segunda-feira, 10, após mais uma formação de Paredão no BBB 23, Sarah Aline e Ricardo tiveram uma discussão tensa no Quarto do Líder.

Apesar de viverem um romance na casa mais vigiada do Brasil, o climã ficou tenso para os brothes quando Sarah se incomodou quando Ricardo despejou seu voto do Líder em Fred Nicácio, o mandando para a berlinda pelo Lider.

Escovando os dentes, o affair da casa começou a discutir sobre a formação de Paredão tensa. “Você é uma prioridade pra mim, ele [Fred] também. Você colocou ele no Paredão, ele [Fred] também. Você colocou ele no Paredão, ele foi para o Paredão comigo. Então é algo que também exige um pouco de mim, que eu também fico chateada. Eu subi aqui você estava falando do Fred, eu desci lá ele estava falando de você. Nenhum dos dois perguntaram de primeira mão como eu estava me sentido. Eu também pondero isso”, começou desabafando Sarah.

O biomédico então se irritou também: “Crie não, Sarah. Você falou que nenhum dos dois te perguntou como você estava se sentindo, não aconteceu isso”.