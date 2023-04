Após o BBB23, Cara de Sapato anuncia que vai deixar o Brasil: "Estou ansioso"

Cara de Sapato anuncia que vai deixar o Brasil; ele acaba de ser desconvidado do BBB23

Ex-participante do BBB23, Antonio Cara de Sapato revelou que está prestes a deixar o Brasil. Isso mesmo: após uma participação controversa no reality da Globo, o brother se prepara para ir embora.

Segundo ele, a ideia é retomar os treinos para voltar a lutar. “Eu estou muito ansioso (...) mas antes, preciso me recuperar e me preparar. Em breve estou voltando para os Estados Unidos para a academia onde eu treino, para que eu possa fazer uma boa apresentação, lutar bem e sair com a vitória no final para que todo mundo possa se alegrar comigo", disse ele para a coluna de Adriel Marques, do 'Em Off'.

Na entrevista, ele também disse que pretende conquistar novos êxitos na carreira. "Espero que seja uma volta muito positiva! Com muita gente torcendo e que a gente saia de braço erguido no final”.

A notícia vem a público após a Globo voltar atrás e desconvidou a dupla Cara de Sapato e MC Guimê da final do BBB23 que acontece no dia 24 de abril. Os dois também estão fora do especial que será exibido após o fim do programa.

Ambos deixaram o reality após um escândalo envolvendo a importunação sexual sofrido por Dania Mendez, do La Casa de los Famosos. Apesar de inicialmente trabalhar com a possibilidade de receber os dois no programa, a emissora achou melhor dar um passo atrás.

A Globo ainda não deu explicações ao público. Vale lembrar que Guimê e Cara de Sapato seguem com seus contratos mantidos até o final do programa. Ainda de acordo com o colunista, os dois ficaram arrasados com a decisão.

BBB 23: Mais eliminações! Saiba como será a dinâmica da semana:

O Big Brother Brasil 23 está entrando na reta final! Em modo acelerado, a noite de terça-feira, 11, o apresentador do reality Tadeu Schmidt (48) explicou como será a dinâmica da semana na casa mais vigiada do Brasil.

Após a saída de Fred Nicácio, aconteceu mais uma Prova do Líder no confinamento. Sarah Aline foi a grande vencedora. Em seguida, teve a formação do décimo quarto paredão do programa. A líder indicou Amanda para a berlinda.

Logo depois, os participantes fizeram uma votação aberta na sala. Os dois mais votados foram Cezar Black e Aline Wirley, que foram emparedados na rodada com Amanda. Um dos três participantes deixará o reality na próxima quinta-feira, 13, quando também acontecerá uma nova Prova do Líder.

Como já havia anunciado, serão três eliminações nesta semana na casa do BBB 23. Provavelmente, na quinta-feira também deve ter uma nova formação de paredão relâmpago. Tadeu Schmidt ainda dará mais detalhes da dinâmica nos próximos dias.

