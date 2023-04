BBB 23: Aline Wirley é criticada por postura em discussão: ''Insinuando''

Aline Wirley é criticada por insinuar ação agressiva de Cezar em discussão com Bruna Griphao

Após se envolver na discussão de Bruna Griphao com Cezar Black e Domitila antes da festa nesta quarta-feira, 12, Aline Wirley acabou sendo criticada por alguns internautas pela sua postura durante a briga. Isso porque, a cantora também gritou com o enfermeiro e acabou insinuando uma situação.

Enquanto a atriz berrava por estar irritada com o que ouviu atrás da porta sobre Larissa, a cantora apoiou a aliada e, quando Cezar se levantou e se impôs pedindo respeito, a ex-Rouge começou a dizer: "Ou o que?".

A frase de Aline Wirley então foi vista por algumas como insinuação de que Black faria "algo a mais" com Bruna. "Aline insinuando que o Black faria algo mais, isso mesmo Aline colocando nesse "lugar" do preto raivoso agressivo", opinaram.

Nos comentários do vídeo do momento, publicado pelo perfil Otariano no Instagram, os seguidores deram sua opinião sobre o acontecimento. "Bruna só sabe gritar, Aline e Amanda querendo colocar o Black em uma situação que não existe, foi pra cima como se ele fosse agredir a Bruna mds", escreveram. "A Aline é mulher preta, mas a impressão que eutenho, é que de tanto está estar entre Brancos, ela se sente uma. Porque as falas dela com relação ao Black, mandando dormir no chão não é normal", opinaram. "Aline planta que agora resolveu aparecer no jogo, sai daí mulher...", disseram.

Veja o vídeo do momento:

Bruna Griphao perde a linha e grita sem parar em discussão: ''Vira homem''

Antes da festa desta quarta-feira, 12, Bruna Griphao começou uma discussão tensa com Cezar Black e Domitila. A atriz ficou irritada ao ouvir a conversa dos brothers atrás da porta e foi tirar satisfação na cozinha aos berros.

"Estamos ouvindo mesmo! Vocês estão de parabéns! Black, parabéns, você só fala m*rda! E você, Domitila, vocês estão de parabéns! A gente escutou vocês falando um monte de m*rda dela. Ela chega aqui numa boa para falar com vocês e vocês têm coragem de falar que isso é assessoria, que ela instruída... Ela ficou três dias lá vendo vocês falando um monte de m*rda e os dois fazendo esse papelão! Que é isso que vocês dois fazem, papelão!", gritou falando de Larissa ter saído e voltado com informações.

Veja a discussão de Bruna Griphao com os brothes:

