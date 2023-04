BBB 23: Ricardo Alface fala sobre Cezar Black após briga com Bruna Griphao: ''Para de dar munição''

Na sala, Ricardo Alface fala sobre Cezar Black após discussão com Bruna Griphao e aposta na eliminação do brother no paredão

Na madrugada desta quinta-feira, 13, durante a festa na casa do BBB 23, Ricardo Alface e Sarah Aline comentaram sobre a treta de Cezar Black com Bruna Griphao.

Pouco antes do início da festa, o enfermeiro e a atriz protagonizaram uma discussão após a atriz ter ficado irritada ao ouvir a conversa dos brothers atrás da porta e foi tirar satisfação na cozinha aos berros. "Estamos ouvindo mesmo! Vocês estão de parabéns! Black, parabéns, você só fala m*rda! E você, Domitila, vocês estão de parabéns! A gente escutou vocês falando um monte de m*rda dela. Ela chega aqui numa boa para falar com vocês e vocês têm coragem de falar que isso é assessoria, que ela instruída... Ela ficou três dias lá vendo vocês falando um monte de m*rda e os dois fazendo esse papelão! Que é isso que vocês fazem, papelão", gritou ela falando de Larissa ter sido eliminada e voltado para o jogo com informações.

Na sala, Ricardo desabafou com seu affair no confinamento. “Nossa, estou mal", disse ele, que já havia conversado com Sarah sobre a briga de Black e Bruna na pista de dança.

O biomédico comentou que o brother deu mais argumento para a sister. “Só deu poder pra Bruna aparecer ainda mais, força ainda mais pra Bruna. Eu estou de fora, estou vendo”. Sarah concordou com a fala de Alface e afirmou que as justificativas de Bruna foram "certeiras". “Deu oportunidade demais. Sarah, é final de campeonato. É você dar a bola para o oponente chutar o pênalti”, disparou Ricardo.

Na sequência, Alface revela que acredita que Cezar pode ser eliminado no décimo quarto paredão contra Aline Wirley e Amanda, que acontece na noite desta quinta-feira, 13. “Agora não tem nem como o Black ficar, mano. Porque se ele fica ele meio que desvalida tudo das meninas, entendeu? (...) Ainda falei pra ele lá em cima: 'para de dar munição, mano'”, analisou ele.

Ricardo, então, elogiou Bruna Griphao: “Tudo o que ela falou foi necessário, não tem uma palavra que ela falou que eu desconsidero. Não tem uma palavra que a Bruna falou que é errada. O que ela falou estava tudo engasgado nas meninas, ela falou por todo mundo. Isso é muito importante de ter acontecido, de coração”.

“Não se dá por vencido, tá? A gente não sabe, a gente sabe que a gente tá aqui e que a nossa importância não anula a importância delas e a delas não anula a nossa”, disse Sarah Aline.

“Foi o que eu falei, eu também acredito, e talvez a narrativa delas esteja condizente com o que esse BBB inteiro foi e que talvez isso seja muito potente lá fora, porque elas são mulheres potentes. Mas a gente está aqui também”, completou a psicóloga. Ao finalizar o papo, Ricardo Alface disse que está em paz consigo mesmo e a sua trajetória no reality show. “Isso, pra mim, é o mais importante”, avaliou o biomédico.

