BBB 23: Ivete Sangalo faz tour pela casa após show e leva atenção da produção

Cantora Ivete Sangalo invade a casa do BBB 23, come salgadinhos da festa, vai para edredom no Quarto do Líder e recebe alerta da produção

A cantora Ivete Sangalo (50) invadiu a casa do BBB 23 na noite de quarta-feira, 12, após fazer um show para os brothers na casa mais vigiada do Brasil!

Além de cantar seus hits, a artista fez Cezar Black cair no choro com a música "Baianidade Nagô", hit da Banda Mel, muito popular no Carnaval da Bahia. O enfermeiro, que é baiano, ficou bastante emocionado e não conseguiu segurar a emoção!

Após a apresentação, Ivete invadiu a pista de dança e provou alguns salgadinhos da festa. Na sequência, ela quis conhecer a casa e fez uma tour com os brothers pelo local. A famosa foi até no confessionário e brincou ao votar em um profissional de sua equipe, Dito, e no diretor do BBB 23, Boninho.

Depois de conhecer a casa, a cantora levou uma chamada de atenção do Big Boss e brincou: "O microfone? Eu não molhei!".

Ela também fez uma visitinha no Quarto do Líder e se escondeu debaixo do edredom. O Big Boss até liberou a entrada de todo mundo no quarto. Enquanto descia as escadas do Quarto do Líder, Ivete recebeu mais um alerta da produção do BBB 23, com o recado: "Ivete, você já se divertiu muito. Mas, agora, se ela não sair, vocês vão perder 300 estalecas", disse a voz. A cantora se despediu dos brothers com um abraço coletivo.

Confira Ivete Sangalo no BBB 23:

BBB 23: Produção deixa escapar escândalo entre funcionários e sisters ouvem tudo!

Na noite desta quarta-feira, 12, a produção do Big Brother Brasil 23 cometeu um belo de um deslize! Enquanto os funcionários arrumam a área externa da casa mais vigiada do país para a festa que rola logo menos, alguns começaram a gritar o nome de um rapaz chamado Murilo.

Os gritos foram tão altos que as próprias sisters que estavam se arrumando acabaram ouvindo tudo, na penteadeira próxima ao banheiro. Aos risos, as confinadas acharam muito engraçado o que estava acontecendo. “C*ralho, oh Murilo… Tá fazendo muita merda, mano. Desculpa", brincou Bruna Griphao.

Porém, os berros não acabaram, então a professora de educação física Larissa Santos comentou que pode ser que o Big Boss faça algo para abafar o som, fazendo com que os brothers não escutassem mais. “Meu Deus! Acho que eles vão colocar música aqui dentro, daqui a pouco... Falação!", apontou a sister.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!