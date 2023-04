BBB23: Produção do reality deixa escapar escândalo entre funcionários e sisters ouvem tudo

Confinadas no BBB 23 escutam tudo enquanto produção fica aos berros do lado de fora da casa

Na noite desta quarta-feira, 12, a produção do Big Brother Brasil 23 cometeu um belo de um deslize! Enquanto os funcionários arrumam a área externa da casa mais vigiada do país para a festa que rola logo menos, alguns começaram a gritar o nome de um rapaz chamado Murilo.

Os gritos foram tão altos que as próprias sisters que estavam se arrumando acabaram ouvindo tudo, na penteadeira próxima ao banheiro. Aos risos, as confinadas acharam muito engraçado o que estava acontecendo. “C*ralho, oh Murilo… Tá fazendo muita merd*, mano. Desculpa”, brincou a atriz Bruna Griphao.

Porém, os berros não acabaram, então a professora de educação física Larissa Santos comentou que pode ser que o Big Boss faça algo para abafar o som, fazendo com que os brothers não escutassem mais. “Meu Deus! Acho que eles vão colocar música aqui dentro, daqui a pouco… Falação!”, apontou a personal trainer.

“Não, eu quero muito conhecer o Murilo”, continuou brincando Bruna. “Será que eles soltam lá um… ‘Meu preferido do BBB’...”, sugeriu Larissa, falando que alguém poderia dar uma ajudinha no jogo delas dentro do reality.

Se o seu dia tá ruim, imagina o do 'Murilo', que tá levando bronca da produção do #BBB23 aos gritos, que até as meninas se preparando para a festa conseguiram ouvir. 🤣 pic.twitter.com/W3m9bMZe4A — Splash UOL (@Splash_UOL) April 12, 2023

A briga entre Larissa Santos e Cezar Black

Após a formação do Paredão nesta terça-feira, 12, Larissa e Cezar Black discutiram na cozinha depois do brother citar o retorno da professora de Educação Física ao BBB 23. A participante então iniciou uma conversa calorosa chamando o enfermeiro de "arregão" e "sem conteúdo".

"Sabe o que acho engraçado? Eu cheguei aqui estavam três contra vocês todos. Aí cheguei ficou quatro contra sete. Ninguém falava: 'Estamos em maioria, estamos em minoria'. Agora, porque estão em maioria para justificar voto", disse ela. "Vocês foram maioria o jogo inteiro. Vocês viraram porque tiveram expulsões", rebateu o enfermeiro.

Então, os ânimos se exaltaram na casa e a sister disse que o enfermeiro nunca fez nada dentro do jogo. "Você sempre se escondeu atrás de grupo. Toda vida fala: 'Porque ninguém me defende', 'Porque ninguém é prioridade', 'Porque eu sou porta-voz do meu grupo'. Faz nada", declarou ela.