BBB 23: Pai da Bruna fala sobre relacionamento dela com Gabriel: "fica cega"

Pai de Bruna Griphao falou sobre as últimas polêmicas envolvendo a filha e Gabriel no BBB 23

O pai de Bruna Griphao, Paulo Orphao, falou novamente sobre a relação da filha com o participanteGabriel Tavares. Antes, com o discurso do Tadeu Schmidt, ele já havia dito estar aliviado.

“Bruna insiste em normalizar o que não é normal! Fica cega ou pior: não quer ver! Bruna precisa de ajuda, de cuidados que façam ela não achar normal esse tipo de atitude. Você que aponta o dedo com certeza é uma mulher abusada ou abusador", disse ele

"Ou simplesmente é desprovido de empatia. Peço a Deus que Gabriel aprenda com os seus erros e nunca mais ache normal a atitude que ele teve, na real ele precisava de ajuda também”, declarou o pai de Bruna.

Pai de Bruna se pronunciou após discurso de Tadeu Schmidt

O apresentador Tadeu Schmidt fez um discurso falando das atitudes de Gabriel com Bruna. Na ocasião, ele afirmou: "Deixa eu falar umas frases que reuni nas últimas horas. Cara de Sapato falando de Gabriel e Bruna: 'Vocês são um casal chato'. Tina, falando sobre o mesmo casal: 'Vocês são tóxicos'. Fora algumas caras incomodadas diante de certas cenas de Gabriel e Bruna", começou o apresentador.

"Estão percebendo que tem alguma coisa errada? Eu tô aqui pra fazer um alerta antes que seja tarde. Quem está envolvido em um relacionamento, talvez nem perceba, talvez ache que é normal. Mas quem está de fora, consegue enxergar quando os limites estão prestes a ser gravemente ultrapassados", seguiu Tadeu.

O pai da Bruna Griphao afirmou estar aliviado ao Splash. "Aliviado. Jogo segue. Muito aliviado", afirmou.