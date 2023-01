BBB 23: Equipe de Gabriel se pronuncia sobre relacionamento dele com Bruna Griphao: "Pedimos desculpas"

"Desculpas pelas brincadeiras", diz a equipe de Gabriel, que foi criticada por internautas após discurso de Tadeu Schmidt

A equipe que administra as redes sociais de Gabriel Tavares (24) se pronunciou sobre a relação problemática entre o modelo e a atriz Bruna Griphao (23) no BBB 23.

Foi compartilhada uma nota em defesa do rapaz após Tadeu Schmidt (48) fazer um discurso, no último domingo, 22, dando a entender que o casal está vivendo um relacionamento tóxico na casa.

"Nós pedimos desculpas pelas brincadeiras e falas do Gabriel. Esperamos que o recado de ontem, feito pela produção ao vivo, sirva para uma reflexão e aprendizado de ambas as partes, dentro e fora da casa. Quem conhece o Gab, conhece sua índole e sabe o tamanho gigante do seu coração", diz o comunicado divulgado pelos administradores.

No entanto, o pronunciamento, que já foi apagado das redes sociais, não agradou alguns fãs do reality show, que acusaram a equipe de minimizar as atitudes de Gabriel.

Tavares chegou a sugerir que daria "umas cotoveladas" na boca de Bruna. "Ninguém entende que não foi uma brincadeira? O comportamento dele é totalmente problemático", apontou um internauta.

"Ele é abusivo, tóxico, agressivo... Parem de passar pano pra macho assim... Era melhor vocês terem ficado calados", disse mais uma pessoa.

BBB 23: Equipe de Bruna Griphao sobre relação com Gabriel: "Não consegue enxergar como está sendo tratada"

Após a repercussão do relacionamento de Bruna Griphao e Gabriel Tavares no BBB 23, a equipe de comunicação da atriz também emitiu um comunicado oficial em defesa dela, nas redes sociais.

"Estamos acompanhando todas as postagens e o apoio que vocês tem dado à nossa Bru. Primeiramente, MUITO OBRIGADA! Esse apoio é muito importante, bem como é importante levantarmos questões sérias sobre relacionamentos tóxicos. Em nenhum contexto é passível ouvir falas grosseiras, desrespeitosas e agressivas de outra pessoa. Infelizmente a Bruna não consegue enxergar como está sendo tratada em diversas situações dessa forma como vemos aqui fora. E acontece no jogo, como acontece na vida. Nós como equipe, família e amigos, repudiamos esse tipo de comportamento. Torcemos para que nossa Rino siga seu jogo de maneira individual. Ela é uma pessoa divertida, alto astral e queremos que ela volte a brilhar como antes", dizia a legenda do comunicado.