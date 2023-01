BBB 23: Nathalia Dill defende Bruna Griphao: "Mesmo mulheres fortes conseguem ser silenciadas"

Nathalia Dill usou as redes sociais para falar sobre a relação de Bruna Griphao com Gabriel Tavares no BBB 23

Nathalia Dill (36) usou as redes sociais para defender Bruna Griphao (23), participante do BBB 23. A atriz tem sofrido agressões psicológicas do seu affair no programa, Gabriel Tavares (24).

"A Bruna sendo essa mulher forte, potente, que vibra, que rebate, ainda assim ela acaba sendo subjugada por esse abuso. Mesmo uma mulher forte, consegue ser silenciada", disse.

"O que é muito interessante é que dar pra ver que tem outras amigas que dão toque... estou aqui torcendo porque acho que ela vai ter uma luz e voltar a brilhar ao máximo", concluiu.

Nathalia ainda elogiou a atitude de Tadeu Schmidt (48): "Achei sensacional Tadeu falando que relacionamento abusivo não é entretenimento. Achei muito preciso".

BBB 23: Tadeu Schmidt dá lição sobre relacionamento de Bruna e Gabriel

Tadeu Schmidt abriu a sua conversa ao vivo com os participantes do BBB 23, com um recado para o casal Bruna Griphao e Gabriel. Ele demonstrou o incômodo de alguns participantes da casa com o rumo do relacionamento deles, que chegam a trocar alfinetadas ao longo dos dias. Ele tentou abrir os olhos dos dois sobre o que eles estão vivendo juntos.

“Não é um diálogo, não é para vocês responderem nada, é um toque. Deixa eu falar algumas frases que eu reuni nas últimas horas. Cara de Sapato falando sobre o casal Gabriel e Bruna: 'vocês são um casal muito chato'. Tina falando sobre o mesmo casal: 'vocês dois são tóxicos'. Fora algumas caras incomodadas diante de certas cenas entre Gabriel e Bruna. Vocês estão percebendo que tem alguma coisa errada? Eu estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde”, disse ele.

Logo depois, o comunicador completou: “Quem está envolvido em um relacionamento talvez nem perceba, talvez ache que é normal, mas quem está de fora percebe quando os limites estão prestes a ser gravemente ultrapassados. Olha esse diálogo que aconteceu ontem... Bruna falando: 'eu sou o homem da relação'. Gabriel falando: 'mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca'. Gabriel, numa relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira, nem de brincadeira. Esse era o recado que eu queria deixar para vocês”.