BBB 23: Bruna Griphao conta que já viveu relações abusivas: ''Poderia ter morrido''

Após alerta de Tadeu Schmidt sobre a relação com Gabriel, Bruna Griphao desabafa ao revelar que já teve relacionamentos abusivos

Em conversa com brothers, a atriz Bruna Griphao (23) falou sobre antigas relações amorosas após o alerta de Tadeu Schmidt (48) sobre o relacionamento dela com Gabriel (24) no BBB 23 no domingo, 22.

Recebendo o apoio de Aline Wirley, Larissa, Amanda e Tina depois do recado do apresentador, a sister desabafou e contou que já viveu relações abusivas. "Eu em relacionamento sou um problema. Não era o momento de eu viver isso aqui", disse ela.

"Você escolheu viver isso aqui, isso aqui fazia parte da sua vida. Isso aqui vai ser um pontapé para ser uma mudança. Se eram antes todos os relacionamentos assim, a partir de agora não vai ser", aconselhou Larissa, que continuou: "Talvez você vivesse o resto da vida sem perceber as coisas. Isso aqui vai ser uma escola para ti."

"Eu demoro pra perceber essas coisas porque todas minhas relações foram assim, a gente se acostuma. Talvez com o Gabriel tenha sido a mais leve", contou Bruna, relembrando os ex-namorados tóxicos.

"Eu não queria expor isso aqui, mas na minha vida eu já vivi muitos relacionamentos abusivos, do tipo com agressão, ameaças. Eu poderia ter morrido na mão de namorado algumas vezes, isso é real. A gente fica naquele papo 'ele não é agressivo, ele só tem ações agressivas.' Minha mãe dizia 'às vezes ele não quer te matar, mas te mata sem querer'", recordou.

"Eu fico muito triste de estar passando esse exemplo de estar tolerando uma coisa que é errado. Eu não enxergo o Gabriel dessa forma", continuou a loira. "Achava que ficaria livre de relacionamentos tóxicos", desabafou ainda.

Aline, então, comentou: "É um processo longo, mas você precisa recomeçar de algum ponto. Um ciclo sempre se apresente de novo, até que você consiga resolver".

Bruna chegou a se mostrar preocupada com Gabriel. "Eu sei que vão ficar com raiva de mim, mas me preocupo com ele. Acabou a nossa relação aqui dentro, é óbvio, mas não quero o mal dele, colocar ele como monstro". Larissa rebateu: "Não pense nele, no que o povo vai fazer com ele. Pense em você, em se priorizar", afirmou.

Varias pessoas reclamaram da demora da Bruna perceber os abusos do Gabriel, mas aqui ela conta que ja viveu relacionamentos tóxicos, de ameaças e agressões ou seja, é difícil reconhecer a toxidade porque esse é o único modelo de relação que ela conhece. #BBB23pic.twitter.com/wzVi0nWO59 — HELLIEL (@DUASBOY) January 23, 2023

BBB 23: Tadeu Schmidt dá lição sobre relação de Bruna Griphao e Gabriel

O apresentador Tadeu Schmidt abriu a sua conversa ao vivo com os participantes do BBB 23, da Globo, com um recado para o casal Bruna Griphao e Gabriel. Ele demonstrou o incômodo de alguns participantes da casa com o rumo do relacionamento deles, que chegam a trocar alfinetadas ao longo dos dias. Ele tentou abrir os olhos dos dois sobre o que eles estão vivendo juntos.

“Não é um diálogo, não é para vocês responderem nada, é um toque. Deixa eu falar algumas frases que eu reuni nas últimas horas. Cara de Sapato falando sobre o casal Gabriel e Bruna: 'vocês são um casal muito chato'. Tina falando sobre o mesmo casal: 'vocês dois são tóxicos'. Fora algumas caras incomodadas diante de certas cenas entre Gabriel e Bruna. Vocês estão percebendo que tem alguma coisa errada? Eu estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde”, disse ele.

Logo depois, o comunicador completou: “Quem está envolvido em um relacionamento talvez nem perceba, talvez ache que é normal, mas quem está de fora percebe quando os limites estão prestes a ser gravemente ultrapassados. Olha esse diálogo que aconteceu ontem... Bruna falando: 'eu sou o homem da relação'. Gabriel falando: 'mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca'. Gabriel, numa relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira, nem de brincadeira. Esse era o recado que eu queria deixar para vocês”.

