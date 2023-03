BBB 23: Marvvila leva punição enquanto critica sisters: ''Sem paciência''

Em conversa detonando postura de sisters, Marvvila leva punição e reclama de clima na casa

Na manhã desta quarta-feira, 29, após o paredão, Marvvila e Sarah Aline resolveram conversar perto do Big Fone. Enquanto a cantora criticava a postura das sisters do Quarto Deserto, ela acabou levando uma punição por encostar no telefone mais de uma vez.

Em conversa com a psicóloga, a ex-The Voice se mostrou incomodada com as participantes. "O mood da galera tá me soando um pouco afrontoso, ou eu tô sem paciência mesmo", desabafou Marvvila.

Sarah Aline confirmou o que a amiga tem visto: "Pode ser um mood afrontoso sim, mas com razão, entendeu? Tão no momento da afronta. A gente que está mais ferido, sabe? Em outros momentos a gente não ficou afrontando ninguém", analisou a situação após terem perdido Gabriel Santana.

Após o último paredão, as Larissa, Bruna Griphao, Amanda e Aline Wirley bolaram um plano para desestabilizar brother na casa. Elas também apontaram quem acreditam que sairá na próxima.

Sisters do Quarto Deserto veem "dica" em discurso de eliminação

Durante o Paredão desta terça-feira, 28, o apresentador Tadeu Schmidt fez mais um de seus discursos reflexivos para avisar a eliminação de Gabriel Santana. Suas palavras acabaram soando até como indireta para quem não estava na berlinda, a repescada Larissa então viu "dicas" do comunicador para ela e suas aliadas.

Ao ouvir o jornalista falar sobre erros, a professora de Educação Física logo entendeu que seria uma mensagem dele para elas indicarem Domitila ao Paredão. Visto que, desde que retornou à casa, a educadora só relembra as falas da miss sobre ela.

"Ele tá falando: voltou duas pessoas, com um monte de informações, teve muito erro e tal, mas tem erros que são maiores que os outros", comentou Larissa enxergando a possível mensagem para ela colocar a adversária na berlinda.

Bruna Griphao também se sentiu intimida, já que ela estava no Paredão. "Direcionou pra mim: do tipo a Bruna errou, mas talvez ela não tinha tido um erro tão serio assim", comentou a atriz.

"É uma indireta, porque tem coisas, porque a gente falou muito disso aqui", disparou Larissa vendo muito sentido nas palavras. "É o momento de colocar a Domitila, justamente por isso", declarou Bruna e Aline Wirley também apoiou.

Na conversa sobre indicar Domitila ao Paredão, Amanda acabou se estressando com Larissa e as duas tiveram uma discussão sobre o jogo.

