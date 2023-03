BBB 23: Larissa chora por ter sido emparedada pela casa: ''Tem outras opções''

Em conversa com Marvvila, Larissa chora e revela mágoa por ter levado voto da sister e de adversários

Integrando o Paredão quádruplo do BBB 23, Larissa está bastante emotiva nesta terça-feira, 14, de eliminação. Após chorar no quarto com Fred e Amanda, a sister foi às lágrimas mais uma vez ao conversar com Marvvila sobre os votos que tomou da cantora e dos integrantes do grupo Fundo do Mar.

A professora de Educação Física então desabafou sobre ter sido escolhida pela ex-The Voice, que havia tido um desentendimento com Cezar Black, mas que preferiu votar na personal trainer.

"Ele é tão arregão que desde o começo ele quer tentar tirar vocês, ele fala diversas coisas de vocês, desde o começo", comentou a sister Pipoca. Marvvila contou para Larissa que queria ter votado no enfermeiro, pois não estava falando mais com ele: "O que eu tiver que fazer não vai ser nada vinculado a ele. Acabou pra mim. Eu e ele acabou, que pra mim já queria que tivesse acabado há muito tempo, mas por questão de tolerar, questão de grupo, eu fui deixando isso acontecer".

"Eu não sei se eu fico chateada de saber que não foi em grupo, que foi porque você quis mesmo. De verdade, porque eu não esperava", desabafou Larissa, que continuou: "Muita coisa me magoou até na votação passada, de saber que iam votar em mim, que votaram em mim. Essa semana de novo, me magoou".

A affair de Fred na casa falou que não esperava os votos e que está tentando superar a situação. "Vou até chorar, mas me magoou real. Essa semana mesmo quando eu soube que vocês votaram em mim de novo, eu fiquei 'caraca, meu Deus'. Semana passada até ok, beleza, porque tava em grupo e agora votaram de novo, eu falei: tem outras opções, entendeu. Isso me magoou muito", disse chorando.

"Isso é um jogo e eu sei que vou ter que lidar com isso. É difícil saber que as pessoas que tu gosta estão votando em você, mas eu tenho que saber lidar", lamentou Larissa.

Após a formação do paredão deste domingo, 13, Larissa, emparedada pela votação da casa, comentou com seus aliados no Quarto Deserto que enxerga vários motivos para seus adversários na berlinda, Cezar Black, Domitila e Ricardo Alface serem eliminados.

"Eu tenho motivo para os três saírem. Os três comigo. Domitila falou aquilo lá sobre mim que é nada a ver. Achei muito sem noção. O Alface tá com uma briga, formou com a casa inteira para votar em mim. E o Black, na minha cabeça era um combinado de não se votar essa semana. E também tinha consideração por termos ganhado a Prova juntos. E combinamos isso. Na minha cabeça estava em pé ainda", comentou a sister.

Em seguida, Larissa falou que qualquer um deles que for eliminado seria bom para eles. "Qualquer um dos três que sair vai ser bom. Mas vai saber se a errada não sou eu? Eu não tenho nem noção de quem vai sair", disse ela para Fred Desimpedidos e outros brothers.

