BBB 23: Emparedada, Larissa chora e reflete sobre estadia na casa: ''To tranquila''

Horas antes do resultado do paredão, Larissa chora e se emociona ao falar o que está sentindo

A professora de Educação Física Larissa está sentindo a pressão de estar no Paredão. Faltando algumas horas para o resultado nesta terça-feira, 14, a sister chorou no colo de seu amado, Fred Desimpedidos.

Deitada no quarto Deserto com o influencer, a emparedada pelos votos da casa se emocionou ao conversar com o affair e Amanda sobre o que está sentindo. A médica falou para ela não ficar para baixo.

"Não é baixo-astral, é sentimento de gratidão mesmo", comentou Larissa o sentimento que está em seu peito no momento.

Amanda então encorajou a colega dizendo que está sentindo que ela permanecerá no reality. "Tô tranquila, sabe? Mas só que eu tô olhando as coisas só pra não esquecer de nada, mesmo que eu saia. Não quero esquecer das coisas aqui", refletiu Larissa.

Ainda na manhã desta terça-feira, 14, no Quarto Deserto, Cara de Sapato especulou com os brothers sobre o Paredão ser falso. O atleta explicou sua teoria e tentou convencer os aliados da possibilidade.

Larissa fala sobre adversários serem eliminados: ''Qualquer um que sair vai ser bom''

Após a formação do paredão deste domingo, 13, a professora de Educação Física Larissa, emparedada pela votação da casa, comentou com seus aliados no Quarto Deserto que enxerga vários motivos para seus adversários na berlinda, Cezar Black, Domitila e Ricardo Alface serem eliminados.

"Eu tenho motivo para os três saírem. Os três comigo. Domitila falou aquilo lá sobre mim que é nada a ver. Achei muito sem noção. O Alface tá com uma briga, formou com a casa inteira para votar em mim. E o Black, na minha cabeça era um combinado de não se votar essa semana. E também tinha consideração por termos ganhado a Prova juntos. E combinamos isso. Na minha cabeça estava em pé ainda", comentou a sister.

Em seguida, Larissa falou que qualquer um deles que for eliminado seria bom para eles. "Qualquer um dos três que sair vai ser bom. Mas vai saber se a errada não sou eu? Eu não tenho nem noção de quem vai sair", disse ela para Fred Desimpedidos e outros brothers.

Fred acredita na permanência de Larissa; veja: