BBB 23: Fred choca brothers ao revelar fala de Domitila: ''Dona do programa?''

Em conversa com brothers, Fred choca aliados ao contar fala de Domitila sobre Larissa durante Quarto Branco

Após a formação do Paredão deste domingo, 12, Fred Desimpedidos resolveu revelar uma fala da emparedada pelo Quarto Branco Domitila. Em conversa no Quarto Deserto, o influenciador chocou ao contar um comentário que a ativista fez sobre sua relação com Larissa, emparedada pela casa.

"Ela pegou e falou 'eu não peguei anjo e não peguei líder, mas já movimentei muito esse jogo aqui, porque quem pega anjo e líder vem me consultar. E eu que decido as coisas. Se eu quisesse, a Lari estaria lá fora curtindo a vida no direct dela, não ia estar nem com você'", falou o que a Miss Alemanha disse durante a disputa no Quarto Branco.

"Não sei nem em que lugar ela, como mulher, fala esse tipo de coisa", disse o youtuber. A revelação deixou os brothers do Quarto Deserto chocados. "Se ela quisesse, eu tava lá fora. Nem o Brasil ia ter votação. Se ela quisesse, eu tava lá fora", falou Larissa. "A dona do programa? Tô pensando, nem sei o que dizer", espantou-se Aline Wirley.

Fred Desimpedidos comentou que usará a fala de Domitila durante o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 13, para questioná-la sobre o comentário feito acerca de Larissa sair da casa e curtir a vida na rede social.

Larissa e Cezar se desentendem após 'pacto': ''Mentindo''

Após venceram a Prova do Anjo juntos Cezar Black e Larissa fizeram alguns combinados em relação ao jogo por dividirem a imunidade. Em consenso, eles escolheram Aline Wirley para imunizarem neste domingo, 12, mas a professora de Educação Física acabou descontente com o enfermeiro ao ser votada por ele durante a votação da casa.

Emparedada pelos colegas de confinamento, a personal trainer não gostou nem um pouco do voto do parceiro de prova e rejeitou conversar com ele após a formação da berlinda. Em conversa com seus aliados, ela alegou que fez um combinado com ele sobre não se votarem.

"Eu cheguei no quarto e falei pra vocês. Essa semana eu não vou votar no Black porque a gente combinou de não se votar essa semana devido a gente ter feito coisa juntos. Não entendi!", falou ela para os brothers de seu quarto.

++ Cezar Black esclarece voto em Larissa após 'pacto'