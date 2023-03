BBB 23: Larissa e Cezar se desentendem após 'pacto': ''Mentindo''

Após formação de paredão, Larissa e Cezar se desentendem depois do brother votar na sister, sua parceira na Prova do Anjo

Após venceram a Prova do Anjo juntos Cezar Black e Larissa fizeram alguns combinados em relação ao jogo por dividirem a imunidade. Em consenso, eles escolheram Aline Wirley para imunizarem neste domingo, 12, mas a professora de Educação Física acabou descontente com o enfermeiro ao ser votada por ele durante a votação da casa.

Emparedada pelos colegas de confinamento, a personal trainer não gostou nem um pouco do voto do parceiro de prova e rejeitou conversar com ele após a formação da berlinda. Em conversa com seus aliados, ela alegou que fez um combinado com ele sobre não se votarem.

"Eu cheguei no quarto e falei pra vocês. Essa semana eu não vou votar no Black porque a gente combinou de não se votar essa semana devido a gente ter feito coisa juntos. Não entendi!", falou ela para os brothers de seu quarto.

Cezar Black esclarece 'pacto' com Larissa

Em conversa com seus aliados na casa, Cezar Black explicou o combinado que fez com Larissa e esclareceu seu voto na sister.

"A Larissa tá soltando no quarto como se eu tivesse mentido pra ela", disse Cezar após tentar conversar com a professora. Ele explica que enquanto refletiam como seria a dinâmica do Anjo, os dois combinaram de Larissa ficar com o poder de imunização, caso somente um deles tivesse este direito, em troca ela não votaria nele.

"Ela tá soltando lá pra galera que eu tinha combinado com ela de não votar nela, e eu votei nela. Como se fosse em qualquer situação, só que era na situação de ela me imunizar, e eu tirar meu voto dela", comentou.

Mc Guimê leva punição gravíssima

O líder MC Guimê foi surpreendido por uma punição grave na madrugada desta segunda-feira, 13, na casa do BBB23. Ele perdeu 500 estalecas por um motivo inusitado. Os brothers ficaram surpresos com a situação e chegaram a questionar a produção do programa.

A situação aconteceu enquanto ele estava no Quarto do Líder com Cara de Sapato. Foi então que Cézar Black pediu para ter uma conversa com o marido de Lexa. Ele saiu do quarto e deixou o lutador dormindo sozinho lá dentro.