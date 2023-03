BBB23: Guimê leva punição gravíssima e gera revolta entre os brothers: "Proibido"

Guimê leva punição gravíssima no BBB23; brothers questionaram a decisão do Big Boss

O líder MC Guimê foi surpreendido por uma punição grave na madrugada desta segunda-feira, 13, na casa do BBB23. Ele perdeu 500 estalecas por um motivo inusitado. Os brothers ficaram surpresos com a situação e chagaram a questionar a produção do programa.

A situação aconteceu enquanto ele estava no Quarto do Líder com Cara de Sapato. Foi então que Cézar Black pediu para ter uma conversa com o marido de Lexa. Ele saiu do quarto e deixou o lutador dormindo sozinho lá dentro.

Pelas regras, o líder não pode deixar ninguém sozinho em seu quarto. Assim, um aviso nos telões informou os brothers sobre a punição. "Proibido sair do Quarto do Líder com convidados dentro". Perplexo com a quantidade de estalecas perdidos, eles reclamaram e levaram uma bronca do Big Boss.

Veja o momento:

O Guimê tomou 500 estalecadas.

Ele saiu do quarto e deixou o Sapato dormindo no quarto.#BBB23pic.twitter.com/KAInfsQJAU — Haftas Arden (@HaftasArden) March 13, 2023

BLACK ENTREGANDO TUDO SEM PROMETER: ele chamou guimê pra conversar e o mc perdeu 500 estalecas por deixar um convidado sozinho no quarto #bbb23pic.twitter.com/I9w0OqoZGg — paiva (@paiva) March 13, 2023

PAREDÃO FORMADO!

Na noite deste domingo, 12, o apresentador Tadeu Schmidt comandou a formação do nono paredão da temporada. A berlinda é disputada por Cezar Black, Domitila Barros, Larissa e Ricardo e um deles será eliminado na noite de terça-feira, 14. Saiba como foi a formação do paredão: