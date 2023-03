BBB 23: Key Alves leva item inusitado para matar saudade de Gustavo no México

Confinada no ‘La Casa de Los Famosos’, Key Alves revelou que já está com saudades do “noivo” Gustavo

Key Alves (23) já está causando no reality ‘La Casa de Los Famosos’. A intercambista trocou de lugar com Dania Mendez (31), e entrou na casa mais vigiada do México na última quarta-feira, 16. Desde então, a ex-sister já fez algumas revelações polêmicas e inclusive, contou que levou um item inusitado para matar a saudade do cowboy, Gustavo (28).

A jogadora de vôlei contava um pouco de sua trajetória no reality brasileiro, quando falou sobre a saída do fazendeiro: "Ficamos 50 dias e ele saiu. Antes dele sair, todo mundo amava nós dois. Quando ele saiu, todo mundo me odiou, sem eu fazer nada", contou, quando um confinado perguntou se ela continuava com parceiro: “Sim, meu noivo", Key revelou.

Key Alves dizendo que levou a cueca do cowboy com ela pro México… pic.twitter.com/Z2MyO28Oip — 100% domitiller (@mrkillmusic) March 16, 2023

Ainda durante a conversa, a atleta revelou que deu um jeito de matar a saudade, mesmo com a distância: "Inclusive, eu trouxe a cueca dele pra cá". Mais tarde, Key tentou dormir abraçadinha com a cueca, e um participante perguntou se ela havia roubado a peça íntima. A jogadora de vôlei explicou que recebeu como um presente, quando Gustavo deixou o reality.

🚨ALERTA GUSKEY! A cueca mais famosa está de volta, Key Alves levou a cueca do cowboy para #LCDF3 🤣❤️pic.twitter.com/W9L7KpRFwu — Central Key Alves 🔑 #TeamKey (@AcessoKeyAlvess) March 16, 2023

Key Alves detona comportamento de Dania Mendez para mexicanos:

Durante sua recém estadia em ‘La Casa de Los Famosos’, Key Alves fez uma declaração polêmica e detonou a mexicana Dania Mendez, que trocou de lugar com a sister no intercâmbio do BBB 23. Assim que soube do affair da influenciadora com Cara de Sapato (32) na casa mais vigiada do Brasil, a atleta descascou.

Dania já tinha um affair no reality americano, e agora se envolveu com o lutador: "É a mesma coisa se eu estivesse com o cowboy lá no Brasil, viesse pra cá e ficasse de graça com um de vocês. Imagina como ele ficaria lá? Horrível", comparou sua relação com Gustavo no reality.