BBB 23: Fred Nicácio chora ao fazer oração após desabafo na Casa do Reencontro

Médico Fred Nicácio não segura a emoção após desabafar que não quer conversar com alguns dos eliminados na Casa do Reencontro

Na madrugada de quarta-feira, 22, Fred Nicácio (35) acabou caindo no choro ao se preparar para dormir na Casa do Reencontro do BBB 23.

Sozinho na cama, o médico não segurou a emoção enquanto fazia uma oração, em silêncio. O brother secou as lágrimas e deitou para dormir.

Mais cedo, ele desabafou com Tina e Larissa sobre não querer estar ou conversar com alguns dos eliminados. Larissa explicou que não conseguiu assistir a muitas cenas do programa.

No papo, Nicácio contou que um dos eliminados tentou conversar com ele assim que chegou à Casa do Reencontro, mas ele se negou a falar. A pessoa não teria aceitado o "não" do médico. "Tem que ser grosseiro? Será que a cara da gente já não está dizendo que eu não estou a fim de falar com você? A minha cara estava nítida para a pessoa", disparou ele.

Larissa concordou com o brother e disse que também não consegue disfarçar: "Teve duas pessoas, porque vieram muito comemorar, porque se não eu não falava."

"Sabe o que eu fico mais em paz? Que minha intuição nunca esteve errada, desde a primeira semana, nunca esteve errada. E eu me questionei por muito tempo ainda", refletiu a professora de Educação Física.

Em seguida, a sister afirmou que gostaria de deixar o que aconteceu para trás, mas, que ao reencontrar os colegas de confinamento, se torna impossível. "Aqui dentro, de novo, é impossível tu não lembrar das coisas, impossível tu não reviver", finalizou.

BBB 23: Confira momentos de Fred na Casa do Reencontro:

“Me sinto ainda em missão. Achei que tinha terminado na primeira vez, na segunda vez e cá estou eu na terceira vez. Se Oxum me trouxe até aqui no curso das águas do seu rio é pq aqui que tenho que estar. Vamos ver aonde a água de Oxum vai desaguar." #VoltaDrFredpic.twitter.com/tAOq2wCjre — Fred Nicácio (@NicacioFred) March 22, 2023

Fred Nicácio: “Ficar do lado desses racistas, dormir do lado desses racistas, olhar pra cara desses racistas, ter que ficar aqui.”



FALA MESMO FREDAO #BBB23



pic.twitter.com/jl4b1qck6h — Africanize (@africanize_) March 22, 2023

21) Fred comenta com Larissa que sofreu racismo em vários momentos da casa e que não tem motivos para ficar de boa com essas pessoas.



Fred Nicácio: "Eu sou obrigado a rir? Eu fui violentado!" https://t.co/8e5wa3URFz — Tracklist (@tracklist) March 22, 2023

BBB 23: Fred é eliminado do reality e desiste da repescagem

O influenciador Fred não quis participar da dinâmica da repescagem do BBB 23, da Globo. Logo após ser eliminado do reality show, ele foi levado direto para a Casa do Reencontro e se deparou com os ex-participantes reunidos. Porém, ele não quis permanecer na competição para voltar para o programa.

Assim que Tadeu Schmidt entrou na Casa do Reencontro para falar com os ex-BBBs, ele deu a opção para alguém desistir caso não quisesse continuar, já que ali não tinha o botão da desistência. Então, Fred rapidamente se pronunciou e disse que não quer jogar a repescagem.

