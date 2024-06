Maíra Cardi e Thiago Nigro surpreendem com revelação: 'Já adotei'

Após quase um ano casados, Maíra Cardi e Thiago Nigro surpreendem ao contarem como desejam aumentar sua família; famosa já tem dois filhos

Casados há 10 meses, Maíra Cardi e Thiago Nigro não escondem o desejo de ter uma grande família. Após se afastar da rede social para ter mais filhos e retornar nos últimos meses, a ex-BBB vem compartilhando um pouco de sua nova rotina ao lado do esposo e, durante a viagem que fizeram para o continente africano, ela fez uma revelação.

Ao ser questionada por um internauta se deseja adotar, a coach fitness surpreendeu ao contar que isso é um desejo antigo que nasceu em sua infância. O marido dela também mostrou interesse e falou sobre ter adotado os dois herdeiros dela, Lucas Cardi e Sophia Cardi, como seus filhos.

"É um processo bem complexo, mas a gente quer, sim. Eu sempre quis adotar desde os 3 anos de idade. Minha mãe e minha avó contam a mesma história desde que eu era criança. E o Thiago também quer, então obviamente que vamos", falou a famosa.

Em seguida, Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, acrescentou. "Eu já adotei dois e vou adotar vários outros, vamos ter muitos filhos”, falou o empresária, citando os enteados, Lucas, de 22 anos, e Sophia de 5.

Ainda durante a viagem, Maíra Cardi revelou que está com um problema no pescoço após colocar botox na região. A famosa surpreendeu ao contar o perrengue que está enfrentando depois de realizar o procedimento estético.

Também na sexta-feira, 31, a ex-BBB compartilhou outro caso de sua intimidade nos stories. A influenciadora então mostrou o drama que está enfrentando com as birras de sua filha mais nova, Sophia Cardi, fruto do relacionamento que teve com o ator Arthur Aguiar. A pequena tem resistido para comer alguns alimentos, inclusive, os que ela ama.

É bom lembrar que, no casamento, que aconteceu no fim de agosto de 2023, Thiago Nigro não apenas deu alianças para sua amada, mas também para os enteados, como uma forma simbólica para selar a união com eles também.

Maíra Cardi choca com antes e depois de Thiago Nigro

A coach fitness Maíra Cardi mostrou que o que prega por aí pode ter grandes resultados e prova disso é a transformação drástica que ela fez com seu marido, o empresário Thiago Nigro, mais conhecido como o Primo Rico.

De volta à rede social, a ex-BBB compartilhou um vídeo de antes e depois de seu amado e impactou com as mudanças gritantes. Após adotar hábitos saudáveis, o amado da famosa emagreceu muito e transformou seu corpo, como exibido no vídeo.

Logo após assumir que estava se relacionando com Thiago Nigro, Maíra Cardi mostrou o antes e depois dele contando que o empresário havia perdido naquela época cerca de 17 kg.