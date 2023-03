BBB 23: Fred desiste da repescagem: 'Para mim não dá'

Eliminado do BBB 23 nesta terça-feira, 21, Fred não aceita participar da repescagem e pede para sair da Casa do Reencontro: 'Eu quero desistir'

O influenciador Fred não quis participar da dinâmica da repescagem do BBB 23, da Globo. Logo após ser eliminado do reality show, ele foi levado direto para a Casa do Reencontro e se deparou com os ex-participantes reunidos. Porém, ele não quis permanecer na competição para voltar para o programa.

Assim que Tadeu Schmidt entrou na Casa do Reencontro para falar com os ex-BBBs, ele deu a opção para alguém desistir caso não quisesse continuar, já que ali não tinha o botão da desistência. Então, Fred rapidamente se pronunciou e disse que não quer jogar a repescagem.

“Eu quero desistir. Para mim não dá. Eu prefiro sair com a lembrança do Big Brother para sempre do que continuar vivendo fora do meu limite. Recentemente, eu vinha perdendo meu brilho. Vou amar acompanhar a dinâmica, mas da minha casa, com a minha família”, disse ele.

O apresentador acatou a decisão dele e pediu para ele sair. “A gente respeita a sua decisão. Pode pegar a sua mala e sair pela mesma porta que entrou, Fred”, disse ele.

Antes de Fred sair, Larissa deu beijos nele e disse que os dois têm muitos fãs aqui fora e que ele é amado por muita gente.