BBB 23: Veja como é a decoração da Casa do Reencontro

Repescagem do BBB 23 reúne os ex-participantes em uma Casa do Reencontro, que foi montada onde era o quarto secreto

Na noite desta terça-feira, 21, o BBB 23 reuniu os ex-participantes que foram eliminados ao longo da temporada em uma Casa do Reencontro. A dinâmica foi criada para realizar uma repescagem entre os ex-BBBs, que disputam duas vagas para retornarem ao reality show.

O apresentador Tadeu Schmidt apresentou a Casa do Reencontro ao vivo na edição desta noite. O ambiente foi montado no mesmo lugar onde foi o Quarto Secreto no início da edição – local onde Fred Nicácio e Marília ficaram confinados antes da eliminação nos primeiros dias de jogo. Agora, o espaço foi redecorado.

Com papel de parede em frente e branco, o cenário tem uma mesa branca com cadeiras laranjas, sofá vermelho e várias camas. Os 10 ex-BBBs que foram eliminados ao longo do jogo vão ficar ali até quinta-feira, 23, enquanto o público vota para decidir quem vai ter uma nova chance no jogo.

Os ex-BBBs confinados são: Marília, Gabriel, Tina, Paula, Cristian, Gustavo, Fred Nicácio, Key Alves, Larissa e Fred, que foi eliminado nesta terça-feira, 21. "E a gente vai abrir uma votação no Gshow. Os dois mais votados por vocês vão voltar para o jogo para disputar o prêmio do BBB 23. Ambos voltam sem imunidade, e nesta semana não participam nem da prova do líder e nem da prova do anjo, que aliás vai ser autoimune", disse o apresentador.