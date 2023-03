BBB 23: Fred é eliminado no décimo paredão

Fred foi eliminado com 50,23% dos votos do público no décimo paredão do BBB 23

Na noite desta terça-feira, 21, Fred foi eliminado da casa do BBB 23, da Globo, após enfrentar o paredão triplo contra Domitila e Gabriel Santana. Ele saiu do reality show com 50,23% dos votos do público.

Vale lembrar que Fred foi indicado ao paredão pela votação da casa no último domingo. Ele foi o mais votado da dinâmica e não conseguiu escapar na prova bate-volta.

"Valeu, Big Brother! Foi incrível!", gritou ele antes de sair do programa.

Porém, ele não foi embora direto do Big Brother Brasil. O brother foi eliminado do jogo e foi a Casa do Reencontro. Porém, ele não quis participar da repescagem do jogo e pediu para sair. O BBB 23 criou uma repescagem com os 10 participantes que foram eliminados do jogo desde o início do programa – excluindo Bruno Gaga, que apertou o botão da desistência, e MC Guimê e Cara de Sapato, que foram desclassificados.

Os ex-BBBs estão confinados em uma Casa do Reencontro e disputam a preferência do público para definir quem vai ter a oportunidade de voltar para o reality show. O público precisa escolher duas pessoas para voltarem a disputar o prêmio final do BBB 23. A revelação será feita na quinta-feira, 23.

Relembre como foi a formação do décimo paredão do BBB 23

No último domingo, 19, os participantes do BBB 23 formaram o décimo paredão da edição. O anjo Gabriel Santana decidiu dar o colar da imunidade para Sarah Aline. Logo depois, a líder Bruna Griphao indicou Domitila Barros direto para o paredão.

Então, os participantes fizeram a votação no confessionário e os mais votados foram Fred e Gabriel Santana, que foram para o paredão. Na sequência, Tadeu Schmidt anunciou que a segunda colocada na prova do líder, que é a Amanda, também tem o poder de indicar uma pessoa ao paredão. Ela decidiu mandar Marvvila para a berlinda. Por fim, os emparedados fizeram a prova bate-volta, que exigiu concentração e memória dos participantes. Marvvila se deu bem e se salvou do paredão.