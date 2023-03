BBB 23: Domitila, Fred e Gabriel disputam o décimo paredão

Saiba como foi a formação do décimo paredão do BBB 23, que é disputado por Domitila, Fred e Gabriel e a eliminação acontecerá na terça-feira, 21

Na noite deste domingo, 19, os participantes do BBB 23 formaram o décimo paredão da temporada, que é disputado por Domitila Barros, Fred e Gabriel Santana. A eliminação de um deles acontecerá na terça-feira, 21. Saiba como foi a formação do paredão :

Antes da formação do paredão, o apresentador Tadeu Schmidt exibiu o vídeo de quando Dania Mendez decidiu qual é o Poder Curinga da semana. Ela teve a missão de escolher qual é o Poder Curinga da semana. Ela teve que escolher entre dar o voto com peso dois ou anular o voto do dono do poder. Ela decidiu anular o voto do dono do Poder Curinga, que é o Ricardo.

Na edição ao vivo, o anjo Gabriel Santana decidiu dar o colar da imunidade para Sarah Aline. Logo depois, a líder Bruna Griphao indicou Domitila Barros direto para o paredão. “Desde antes de ganhar a prova do líder, eu tinha comentado que não sabia o que fazer. Eu me encontrei no mesmo dilema de lá atrás, que é mandar alguém no paredão que já foi tantas vezes. Eu sei o quanto isso pode ser ruim, a gente não entende de nada que vem lá de fora. A gente fica tentando entender o que o público está achando e a única certeza que temos é o nosso coração. Não tenho como indicar outra pessoa, sei que sou a indicaçao dela, a minha indicação vai ser na Domitila. A gente tem uma boa relação, mas eu não consigo não seguir o meu coração”, disse ela.

Logo depois, os participantes fizeram a votação no confessionário e os mais votados foram Fred e Gabriel Santana, que foram para o paredão. Por fim, Tadeu Schmidt anunciou que a segunda colocada na prova do líder, que é a Amanda, também tem o poder de indicar uma pessoa ao paredão. Ela decidiu mandar Marvvila para a berlinda.

Por fim, os emparedados fizeram a prova bate-volta, que exigiu concentração e memória dos participantes. Marvvila se deu bem e se salvou do paredão.

Saiba quem votou em quem:

Ricardo votou em Fred – Porém, o voto dele foi anulado por causa do Poder Curinga.

Domitila votou em Fred

Cezar Black votou em Fred

Marvvila votou em Cezar Black

Sarah Aline votou em Fred

Gabriel Santana votou em Fred

Fred votou em Gabriel Santana

Amanda votou em Gabriel Santana

Aline Wirley votou em Gabriel Santana