Luana Piovani critica postura de Diogo Defante com Neymar: 'Não enxerga'

Após Diogo Defante pedir desculpas ao jogador de futebol Neymar por um comentário, Luana Piovani lamentou a postura do humorista

A briga entre Luana Piovani e Neymar Jr. ganhou um novo capítulo. Após o humorista Diogo Defante pedir desculpas ao jogador de futebol por um comentário publicado em seu perfil no X, antigo Twitter, a atriz usou as redes sociais nesta segunda-feira, 3, para falar novamente sobre o assunto.

Em seus stories no Instagram, Luana compartilhou uma publicação a respeito da retratação de Defante. "Esse caso do Neymar e Defante fica muito claro o conceito da casa dos homens de Valeska Zanello. Defante pediu desculpas (por não apoiar a privatização das praias) para Neymar com medo de ser excluído", diz o texto republicado pela artista. Na legenda, ela ainda lamentou a postura do humorista em relação ao ocorrido.

"Arrumou o olho e ainda não enxerga? Não, nós é que agora vemos melhor a sua humilhante postura e entendemos sua índole", declarou a atriz. Para quem não acompanhou, há alguns dias, Luana Piovani e Neymar discutiram através das redes sociais logo após a loira criticá-lo.

Tudo começou quando ela comentou sobre o suposto apoio do atleta à PEC de privatização das praias brasileiras e lamentou que seus filhos sejam fãs do atleta. Em seguida, Neymar rebateu a fala de Luana e informou que a processaria.

Diogo Defante, por sua vez, publicou em suas redes sociais um comentário em tom de humor satirizando o possível apoio de Neymar Jr. à PEC. Após o jogador lamentar a 'brincadeira' do humorista, ele pediu desculpas e os dois 'fizeram as pazes'.

Neymar Jr exibe print de conversa com Diogo Defante

O jogador de futebol Neymar Jr surpreendeu ao exibir o print de uma conversa que teve com Diogo Defante após climão nas redes sociais. Ele alfinetou o humorista e o criticou mais cedo por causa de uma atitude.

Na conversa, Diogo assume: "Fiz m*rda! Reconheço". Então, Neymar chama a atenção dele. "Quer brincar com tudo. Me pegou no dia errado. Já logo liguei o fod*-se", respondeu.

Por sua vez, o humorista disse: "Sim! Eu vi! Fiquei péssimo, mas entendi teu lado. Geral tá pilhando. Mas vai dar nada". Então, Neymar declarou: "Estamos em paz".