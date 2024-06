Whindersson Nunes faz relato forte para revelar drama pessoal: ‘Sobrevivente’

Whindersson Nunes choca com relato impactante sobre tentativa de tirar a própria vida e detalha cuidados com a saúde mental

Alerta gatilho : esse texto contém informações sensíveis sobre saúde emocional .

Na noite do último domingo, 2, Whindersson Nunes emocionou seus seguidores ao compartilhar um relato sobre sua "única tentativa de suicídio," como ele mesmo descreveu. Em um desabafo honesto, o humorista se definiu como um sobrevivente e detalhou os cuidados que tem adotado para cuidar de sua saúde mental desde o episódio.

Através de seu perfil no X, antigo Twitter, Whindersson decidiu compartilhar seu relato de forma honesta, na tentativa de ajudar outras pessoas que também estão enfrentando problemas semelhantes. Embora já tenha falado sobre seus problemas de saúde mental, ele nunca havia mencionado o que o levou a tentar tirar a própria vida.

Além disso, o humorista fez questão de destacar que não responsabiliza nenhuma outra pessoa, como sua ex-esposa, a cantora Luísa Sonza, ou sua ex-noiva, a influenciadora Maria Lina, pelas tentativas: “Por favor, não relacionem por que realmente não tem nada a ver com meus relacionamentos. Que fique claro pra minha família, amigos e quem interessar”, disse.

Em seu relato, Whindersson contou que tinha um amigo que costumava deixar sua arma de fogo acessível em alguns ambientes de sua casa. Em um dia em que estava se sentindo bem, depois de ter superado seu vício em drogas ilícitas, o humorista relatou que teve uma crise ao visitar esse amigo, encontrou a arma e se trancou no quarto com ela.

Na sequência, o comediante relatou ter tentado tirar a própria vida, mas não conseguiu. Em questão de segundos, ele conta que travou o objeto novamente, foi tomar banho e começou a refletir profundamente sobre sua vida. Além disso, Whindersson buscou ajuda psiquiátrica e psicológica e afirmou ter mudado após o episódio.

“Fiquem tranquilos pessoal, eu estou bem, apesar de sempre que eu mantenho minha opinião vcs dizerem que “estou lombrado”, ou surtado, ou pra eu ir a um psiquiatra, eu vou a um e me trato muito bem, ele é um profissional muito legal, nunca nem chorei falando com ele”, disse o humorista em seu relato.

Por fim, Whindersson destacou que atualmente tenta usar seus traumas, como o abuso na infância e a morte precoce de seu filho, para criar oportunidades e ajudar outras pessoas, trabalhando em projetos voltados para crianças, por exemplo. Ele também ressaltou a importância de buscar ajuda em momentos difíceis.

“Minha mensagem pra você que assim como eu, é um sobrevivente, que depois que eu parei de pensar nas coisas daqui, e passei a pensar no outro plano, ficou mais fácil levar a vida, dinheiro não vai, casa, tênis, nada, muito menos o tempo que você perdeu e não usar seu talento para ajudar”, disse o humorista, que aconselhou os seguidores:

"Nem todos tem condição de ficar de psiquiatra em psiquiatra. Vou pensar em algo sobre isso. Mas caso você possa, encontre alguém com um olhar de cura mesmo. Eu desejo muito que você curta esse mundo que além de muita podridão, tem muita coisa massa. As coisas de casamento dos outros deixa quieto, nada a ver. Se cuidem, protejam-se e cuidem de vocês, e das crianças", pediu.

É importante destacar que o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional e atua diretamente na prevenção ao suicídio de forma gratuita para todas as pessoas que desejam conversar com sigilo. O atendimento é disponível 24 horas por dia, todos os dias, por telefone, e-mail e chat. Ligue para 188 ou acesse o site www.cvv.org.br .

