Ex-BBB Davi Brito abre o jogo sobre vida amorosa: "Vivendo em off"

Após publicar uma foto em que aparece brindando com uma pessoa, Davi Brito se mostrou surpreso com a curiosidade do público

Vencedor do BBB 24, Davi Brito chamou atenção dos fãs recentemente ao publicar no Instagram uma foto em que aparece brindando com uma pessoa, que não teve a identidade revelada. O clique aconteceu pouco depois que sua ex-namorada, Mani Reggo, fez um post parecido.

Em entrevista ao jornal Extra, o baiano se mostrou surpreso com a curiosidade do público sobre sua vida pessoal. "Qualquer coisinha que posto já vai parar em vários lugares. Mas estou conseguindo me divertir do meu jeito", disse ele.

Quando perguntado se já beijou alguém na fase de solteiro, ele evitou dar detalhes. "Rapaz, você está querendo me causar problemas? (risos) Eu estou vivendo em off", brincou o ex-BBB, que foi flagrado com a influenciadora Bárbara Contreras no início de maio. Segundo ele, seu foco agora é outro. "Quero organizar minha vida financeira e seguir tocando o barco devagarzinho", garantiu.

Desde que deixou a casa mais vigiada do Brasil, Davi tem sido alvo de algumas críticas. Além disso, perdeu seguidores nas resdes sociais. "Tem um pouco de racismo aí. Muitas pessoas não conseguem ver um pobre, preto, da periferia, crescendo na vida. Por isso, tento lidar com a explosão da internet com cautela", analisou.

E completou: "Já fiquei um pouco abalado pela perda de seguidores, penso na minha imagem, mas agora estou lidando com tranquilidade. As pessoas que gostam de mim, ficarão por lá. E quem não gosta, vai parar de seguir mesmo. Quem não quiser continuar, tudo bem. Estou em paz".

Faculdade de medicina

Sobre o ingresso na faculdade de medicina, ele explica: "Eu ainda preciso conhecer a faculdade, fazer o vestibular... Mesmo com a bolsa, tem todo um processo que eu preciso passar, como todo mundo. Isso vai ficar para o ano que vem. Quero aproveitar, primeiro, o que o “Big Brother” está me proporcionando".