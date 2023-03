BBB 23: Equipe de Cezar se pronuncia sobre polêmica de Guimê e Dania

Equipe de Cezar Black dá opinião sobre atitude polêmica de MC Guimê contra Dania Mendez no BBB 23

A equipe do enfermeiro Cezar Black se pronunciou ao ver a polêmica envolvendo MC Guimê, Cara de Sapato e Dania Mendez no BBB 23, da Globo. Isso porque o cantor foi acusado de importunação sexual ao passar a mão no corpo da colega de confinamento. Nas redes sociais, os representantes de Black repudiaram a atitude de Guimê durante a festa do reality show.

"Por muito menos Black foi chamado de agressivo, opressor e outras inverdades. O que vemos hoje é que, aqueles que acusam, fazem pior. Tanto Guimê, quanto Cara de Sapato assediaram a Dania, em menos 24h dela no programa", escreveram no Twitter dele.

E completaram: "Diferente de seus colegas, mais uma vez dentro da casa Black mostrou ser acolhedor, engraçado e virtuoso. Se fosse o Black, nessa posição de Guime e Sapato, ele já teria sido linchado. Toda nossa solidariedade para Dania e sua família, nenhuma mulher merece passar por isso".

Toda nossa solidariedade para Dania e sua família, nenhuma mulher merece passar por isso ⚓️💙 — Cezar Black ⚓️ (@cezarblackk) March 16, 2023

Lexa desabafa após ver cenas de MC Guimê no BBB 23

A cantora Lexafez um novo desabafo nas redes sociais no início da tarde desta quinta-feira, 16, após ver as cenas do marido, MC Guimê, passando a mão no corpo da mexicana Dania Mendez durante uma festa no BBB 23, da Globo.

“Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses para ver o Guimê brilhar. Guimê me conheceu com 19 anos, hoje eu tenho 28, eu cresci e amadureci ao lado dele e ele nunca foi essa pessoa. Eu estou assustada, triste e decepcionada. Dói demais!”, disse ela.

E completou: “Eu estou arrasada, eu estou no fundo do poço. Estou machucada e não tenho força para nada. Não assistirei mais o programa e me retiro completamente desse cenário. Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim”.