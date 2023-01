BBB 23: Conheça Paula, participante da Casa de Vidro

Paula Freitas foi a sister escolhida pelo público na Casa de Vidro do BBB 23! A paraense tem 28 anos e promete causar no reality

A biomédica Paula foi a sister da Casa de Vidro escolhida pelo público para entrar na casa do BBB 23! Solteira após namoro de seis anos, ela é natural de Jacundá, no Pará, tem 28 anos e trabalha em um laboratório de análises clínicas de sua cidade.

Aos 16 anos, saiu de sua cidade para estudar em Goiânia e, aos 20, voltou para a terra natal em função das responsabilidades que tinha em casa. Tem muito orgulho de sempre ter cuidado da mãe e de ter pagado a faculdade do irmão. Depois de um namoro de seis anos, está curtindo a solteirice.

Alegre e brincalhona, Paula tem como hobby favorito a dança. “Dançar para mim é uma terapia”, diz ela. A paraense também não esconde que é tagarela e promete causar na casa ao revelar que é briguenta e emocionada e que opina até quando não está diretamente envolvida na situação.

Com ela, “não tem tempo ruim”. Não gosta de gente que reclama de tudo. Se considera uma amiga leal e justa, e afirma que se mexerem com quem gosta, vira “bicho”. Também diz que é gentil, carinhosa e doce: “Não é porque sou forte que não tenho minhas fragilidades”. Além de se encantar e se deslumbrar muito fácil com as coisas, revela que ama se conectar com as pessoas.



A futura sister não esconde que seu objetivo com o BBB é ganhar dinheiro. No passado, se contentaria com a experiência de participar do programa, mas hoje o reality é uma competição valendo tudo ou nada. “Tem gente que quer fama, quer mudar o mundo inteiro; eu só quero esse dinheiro para mudar de vida”, declara Paula.

BBB 23: Paula e Gabriel foram os escolhidos da Casa de Vidro

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou os dois escolhidos pelo público para entrarem no reality show BBB 23 após a Casa de Vidro. Na manhã desta quinta-feira, 12, ele apareceu por meio de vídeo na Casa de Vidro e contou que Gabriel e Paula foram os mais votados pelo público.

Gabriel liderou a votação com 64,60% dos votos do público. E Paula teve 60,55%. Nos últimos dias, eles disputaram as vagas no programa contra Giovanna e Manoel.

