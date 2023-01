BBB 23: Gabriel e Paula conquistam vagas no reality após a Casa de Vidro

A Casa de Vidro chegou ao fim e Gabriel e Paula foram os escolhidos pelo público para participarem do BBB 23

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou os dois escolhidos pelo público para entrarem no reality show BBB 23 após a Casa de Vidro. Na manhã desta quinta-feira, 12, ele apareceu por meio de vídeo na Casa de Vidro e contou que Gabriel e Paula foram os mais votados pelo público.

Gabriel liderou a votação com 64,60% dos votos do público. E Paula teve 60,55%. Nos últimos dias, eles disputaram as vagas no programa contra Giovanna e Manoel.

Os participantes ficaram confinados em uma Casa de Vidro montada em um shopping no Rio de Janeiro. Eles demonstraram animação enquanto faziam interações com a plateia que foi visitá-los no local.

Saiba quem é a Paula, nova participante do BBB 23

Participante da Casa de Vidro do BBB 23, Paula revelou que ouviu uma mensagem de Deus antes de ir para o reality show. Ela contou que tem uma forte intuição e fé. “Ouvi de Deus que até 2024 teria uma chance no BBB. Minha intuição é certeira, espero que ela não falhe no meio do caminho. Me apeguei nisso e fui”, contou ela.

Paula tem 28 anos, é de Jacundá, no Pará, e é biomédica. Ela contou que teve uma boa infância, mas a família perdeu dinheiro ao longo do seu crescimento. "A gente sempre teve tudo o que quis. Sempre estudei em escola particular, tive os melhores celulares do ano, mas chegou um momento em que a gente perdeu tudo por causa do meu pai. Faltou comida na mesa. Foi crescendo um monte de dívidas surreais e, boom!", afirmou.

Ela é funcionária pública há oito anos e pagou a faculdade do seu irmão. Ela diz que é falante e pode incomodar os outros por causa do seu jeito impaciente. "Eu digo que, eu indo para o BBB, essa é a minha virada de chave. Por isso, o Big Brother é a minha salvação. É para mim e para a minha família. É o prêmio que eu quero. Se a fama vier, é a cereja do bolo. Mas eu quero dinheiro", disse ela.

Saiba quem é o Gabriel, novo participante do BBB 23

Participante da Casa de Vidro do BBB 23, Gabriel revelou que já ficou com celebridades, como Anitta, Luisa Sonza e Gabi Lopes. Ele contou que a ficada com Anitta aconteceu após ele chamar a atenção dela por causa de um vídeo no TikTok.

Gabriel ainda contou que admira Grazi Massafera como um símbolo sexual. Ele tem mais de 50 tatuagens e já foi tatuado por um monge na Tailândia.

O rapaz começou na carreira de modelo após se envolver com a influencer Sandri Oliveira. "Ela me chamou pra fazer um ensaio sensual, de lingerie. Como a gente estava ‘junto’, ela me chamou dizendo que teria mais intimidade comigo, disse que eu tinha o perfil. Num primeiro momento eu pulei fora, mas depois ela me convenceu e eu fui. Então as primeiras fotos que eu fiz foram já de cueca, eu estava bem nervoso", disse ele.

Inclusive, ele também teve o apoio de Gabi Lopes após ficarem. “Meu pai fala que eu sou sortudo. Ela que me colocou dentro da agência, ela já fazia vários trabalhos lá, ligou pro cara e em uma semana eu estava lá fazendo job já”, afirmou.

Ele ainda contou que namorou apenas uma vez, dos 16 aos 19 anos, e já chegou aos 92 quilos quando era adolescente. Gabriel ainda contou que recebe cantadas de homens, mas só fica com mulheres. Ele ainda disse que nunca mandou nudes.