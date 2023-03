BBB 23: Cara de Sapato comemora aniversário em meio a suposto assédio

Confinado no BBB 23, Cara de Sapato celebra aniversário e fala sobre a festa polêmica: “Clima muito bom”

Antônio ‘Cara de Sapato’ Jr celebra seus 33 anos nesta quinta-feira, 16, confinado na casa mais vigiada do Brasil. Para comemorar a data, o lutador mandou um recado para a família e vibrou com a festa da última noite no BBB 23. Mas fora do reality, o brother está sendo acusado pelo público de assediar a mexicana Dania Mendez (31).

Em seu vídeo diário, ele não comentou sobre suas atitudes na noitada: "Muito feliz aqui, comemorando meu aniversário dentro da casa do Big Brother. Ontem, foi incrível. Teve a festa do Guimê, que foi demais, eu pude cantar parabéns aqui com toda a galera.”, iniciou o relato falando sobre a celebração.

"Ontem, estava um clima muito bom dentro da casa, parece que a turma se uniu muito e todo mundo pôde comemorar aquele momento ali.", Sapato declarou sobre a festa. Por fim, ele mandou um recado pra família: “Já já eu estou chegando. Quer dizer, demora um pouco, mas vou chegar para a gente comemorar atrasado."

Durante a festa de MC Guimê (30) , que também está sendo acusado pelos internautas de assediar a recém-chegada no reality, Sapato fez uma “brincadeira”, e prendeu Dania na cama com alguns tipos de golpes de luta para tentar ficar com a sister. A produção do reality deu um aviso para que o lutador parasse.

Equipe de Cara de Sapato se pronuncia após suposto assédio:

A assessoria do lutador Cara de Sapato emitiu uma nota na tarde desta quinta-feira, 16, pedindo desculpas pelo comportamento do lutador na última festa do líder. O brother acabou se excedendo ao tentar ficar com a mexicana Dania Mendez e está sendo acusado pela web de cometer assédio. Na publicação a equipe lamentou o ocorrido e disse que o lutador terá que rever seus comportamentos quando deixar o reality.