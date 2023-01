BBB 23: Bruna Griphao usa poder do líder para tomar decisão drástica: "Alvo"

Atriz Bruna Griphao distribuiu emojis ruins para alguns dos brothers da casa do BBB 23

Depois de muito brigar com Larissa,Bruna Griphaoestá com sangue nos olhos para colocar seu novo alvo no primeiro paredão: Key Alves e Gustavo.

Falando sobre qual emoji daria no 'Queridômetro', a loira deu um emoji de alvo para Gustavo e de cobra para Key Alves e Marília Miranda e explicou a decisão.

"Com o poder do líder, vi muita coisa do grupo de lá. Vi muita incoerência, muita falsidade, pelo menos a meu ver. Fiquei chocada com as coisas. Tentei agir com o coração, sempre fui levada na maldade, interpretada como se fosse maldosa. Sempre tentei ser sincera", desabafou ela no Raio-X.

"Agora tenho novos alvos, meu jogo virou. Cheguei pra jogar", continuou ela, que está focada em suas alianças e contra os rivais.

Quem também deu um chacoalhão na sister foi Gabriel Tavares, com quem ela ficou durante a primeira festa do BBB. Ele afirmou que ela deveria ouvir mais as pessoas e que não ganhou a liderança sozinha, falando sobre Larissa, sua dupla.

Veja 'queridômetro' de Bruna Griphao: