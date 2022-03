BBB 22: Vyni descrevendo crush ideal, Almoço do Anjo e Lina precisando vencer prova; confira o que rolou

Após noite de festa agitada, a maioria dos brothers aproveitam para ter dia de descanso, enquanto outros desabafam sobre seus sentimentos

Caras Digital Publicado em 13/03/2022, às 20h24

Hoje é dia de formação de paredão no BBB 22! Após curtirem a Festa de ontem, 12, a maioria dos brothers aproveitaram para dormir durante o dia, com excessão de Arthur Aguiar (33), que convidou seus colegas de quarto para curtiram o Almoço do Anjo. Linn da Quebrada (31), depois de acordar, desabafou dizendo que precisa ganhar alguma prova.

Confira o que rolou na casa mais vigiada do Brasil!

No quarto Lollipop, Vinicius (24), Laís Caldas (30) e Gustavo Marsengo (31) conversaramm sobre quais seriam as características do crush ideal do cratense. Vyni começou dizendo que deveria ser alguém 'fofo': "Eu sou fofo", brincou Gustavo. “Vai contando os critérios para ver se você se encaixa. Gosto de um fofo com jeito de lesado”, explicou ele.

“Eu gosto de lesadinho. Gosto da pessoa lentinha. Gosto que seja bem alto, você se encaixa. E, preferencialmente, sem pelos (…) Eu gosto de pessoas que esquecem o nome das outras. Lesado nesse nível”, afirma Vyni.

O curitibano viu semelhanças com Eliezer (31) e disparou: “Ah, você está descrevendo o Eli", Vyni, entretanto, discorda e detalha outras características: “Não estou descrevendo o Eli. É basicamente isso. E gosto de pessoas com olhos castanhos(…) Eu gosto de olhos castanhos, bigode e barbicha", afirmou. A médica então, caiu na risada: “Ah, o que mais?". "O nome começa com a letra E", finalizou Gustavo.

Arthur Aguiar se consagrou Anjo da semana pela terceira vez nesta edição, depois de ter vencido a prova no último sábado e convidou os amigos Douglas Silva (33), Paulo André e Pedro Scooby (33), para o acompanharem no almoço especial de hoje, 13.

O ator recebeu vídeos de uma amiga, seu pai, sua filha e da mulher, a ex-BBB e empresária Maíra Cardi. A última declarou as dificuldades que enfrentaram para reatarem o relacionamento pós traições do ator, que viraram de conhecimento público, e agradeceu Arthur por não ter desistido da família que são: "Quando eu e o Arthur separamos, foi muito difícil. Mas quando resolvemos voltar, foi pior do que quando resolvemos nos separar. Agora, além de carregar toda a dor do fim, agora a gente tinha a dor de um novo começo sem ninguém acreditar. Então, eu queria agradecer demais, por não ter desistido do nosso casamento, não ter desistido da nossa família. Te amo!"

Arthur Aguiar se emociona com recado de Maíra Cardi no Almoço do Anjo 😇



— Big Brother Brasil (@bbb) March 13, 2022

Novamente, Paulo André se revolta com dinâmica da Prova do Líder

Ainda o Almoço do Anjo, Paulo André (23) chorou ao citar seu filho, que enfrentou problemas de saúde. Ele contou que, na diâmica da Prova do Líder, só pensava no seu filho Pazinho e na luta que o pequeno travou em ficar hospitalizado durante 21 dias: “Isso foi o mais pesado pra mim. O moleque aguentou 21 dias no hospital. Nos primeiros dias, ele não se alimentava, o problema era no intestino dele. Se eu precisasse ficar 21 dias sem comer por ele, eu ficaria. Eu pensava que se ele aguentou eu também ficaria”.

— Paulo André 🏁 (@iampauloandre) March 13, 2022

"Preciso ganhar uma prova"

Na cozinha do grupo vip com Jessilane Alves (26), Linn da Quebrada (31) desabafou, relembrando a última prova do líder, em que desistiu da disputa após mais de 23 horas de prova: "Ai, amiga... Não paro de pensar que preciso ganhar uma prova, sabia? Eu estou realmente triste com isso. [...] Estou torcendo tanto para ter outra prova de resistência, sabia? Para eu ficar. Não saio por um nada. Estou com a consciência pesada de ter saído."