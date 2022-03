BBB 22: Brothers se emocionam com participação de Liniker na festa

Lina e Lucas não esconderam a emoção ao presenciarem o show de Liniker no BBB 22

A festa do último sábado, 12, foi só emoção na casa do BBB 22!

Os brothers curtiram um show incrível de Luísa Sonza (23) com a participação mais do que especial de Liniker (26).

As cantoras se juntaram no palco para um dueto pra lá de emocionante da música 'melhor sozinha :-)-:' e Liniker ainda soltou a voz ao som de 'Baby 95'.

A reação de Linn da Quebrada (31) com a chegada de Liniker encantou a web. Após Luísa apresentar a artista, a sister correu eufórica em direção ao palco. Muito emocionada, a artista recebeu o abraço dos participantes.

Já durante o seu solo, o brother Lucas (31) não escondeu as lágrimas com a letra poderosa da canção 'Baby 95'. Depois do show, ele fez uma declaração para Linn. "Eu tô muito feliz por você, porque eu sei que você tava feliz!", disse ele.

2) Tweet especial para mostrar a reação da Lina vendo a Liniker chegando no palco do #BBB22pic.twitter.com/TFvmpbL6le — Tracklist (@tracklist) March 13, 2022