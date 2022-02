BBB 22: Paulo André e Douglas Silva discutem na festa: ''Estratégia estava errada''

Paulo André e Douglas Silva se desentenderam durante a festa ao falarem sobre votos no jogo

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 08h24

Durante a festa do líder, Paulo André e Douglas Silva protagonizaram um pequeno desentendimento.

Ao não se desentenderem, os brothers até solicitaram Jade Picon (20) para intervir na conversa sobre votos no jogo.

A influenciadora então entrou explicando que ela e Paulo André divergem em algumas opiniões. "Ele [Paulo André] quer o Arthur aqui dentro e eu não quero. Mas eu respeito isso. Se ele imunizasse o Arthur, eu não colocaria o Arthur...", explicou.

"Sim. E naquele momento essa era a pergunta", disse Douglas Silva. Pedro Scooby(33) também se meteu na discussão: "Mas essa era uma conversa, que só existiria essa possibilidade se tivessem duas imunidades. Se era só uma, ela era sua."

"Não era, irmão. A gente tinha uma estratégia em cima para defender o quarto...", rebateu Douglas. "A estratégia estava errada, DG! Não tinha os votos das meninas, a gente não tinha o voto da Lina, da Jessi e da Nat. A gente não tinha esses votos, DG! A estratégia foi por água abaixo no momento que a gente soube que não tínhamos os votos das três", disparou Paulo André.

"A gente não tinha certeza, cara", comentou o ator. "Como não tinha certeza? A gente estava há três semanas tentando chamar as meninas e elas não vieram e ainda estão votando em mim. Estão há três semanas votando em mim, DG! Me botaram no Paredão agora, mano", indignou-se o atleta.

Pedro Scooby então deu sua opinião sobre a situação, defendendo Paulo André e dizendo para Douglas Silva: "Vou te falar uma parada de irmão, mais uma vez, igual à parada de votar na Laís... Parece que você está pensando só em você."

Mais desentendimento na festa do líder

Além da festa do líder ter tido um casamento e o desentendimento de Paulo André com Douglas Silva, o evento ainda teve mais uma "discussão".

Após Lucas Bissoli (31) usar um pronome masculino com Linn da Quebrada (31), o estudante de medicina tentou se desculpar com a cantora e ela se mostrou muito chateada.