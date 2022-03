BBB 22: Vyni cita características de crush ideal e Gustavo dispara: "Está descrevendo o Eli"

Entre outras características o par ideal teria "olhos castanhos, bigode e barbicha"

Caras Digital Publicado em 13/03/2022, às 12h52

Hoje é dia de formação de paredão! Na noite de ontem, 12, os confinados tiveram uma festa com atrações convidadas: Luisa Sonza (23) e Liniker (26) se apresentaram no palco do Big Brother Brasil e animaram os confinados.

Confira aqui as características do crush ideal para Vyni

Pós festa, no quarto Lollipop, Vyni (24), Laís Caldas (30) e Gustavo Marsengo (31) conversam sobre quais seriam as características do crush ideal do cratense. Vyni começa dizendo que deveria ser alguém 'fofo': "Eu sou fofo", brinca Gustavo. “Vai contando os critérios para ver se você se encaixa. Gosto de um fofo com jeito de lesado”, explicou ele



“Às vezes. Agora eu estou lesado”, brinca novamente o curitibano. Vyni discorre melhor sobre o que disse: “Não. É um lesado inocente.”



Gustavo afirma não ser dessa forma e o bacharel em Direito segue descrevendo seu par ideal: “Eu gosto de lesadinho. Gosto da pessoa lentinha. Gosto que seja bem alto, você se encaixa. E, preferencialmente, sem pelos (…) Eu gosto de pessoas que esquecem o nome das outras. Lesado nesse nível”, afirma Vyni.



O curitibano vê semelhanças com Eliezer (31) e dispara: “Ah, você está descrevendo o Eli", Vyni, entretanto, discorda e detalha outras características: “Não estou descrevendo o Eli. É basicamente isso. E gosto de pessoas com olhos castanhos(…) Eu gosto de olhos castanhos, bigode e barbicha", afirma. A médica então, cai na risada: “Ah, o que mais?". "O nome começa com a letra E", finaliza Gustavo.