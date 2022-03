BBB 22: Arthur é o novo anjo e escolhe Eliezer e Vyni para o castigo do monstro

Arthur Aguiar conquista o colar do anjo pela terceira e coloca Eli e Vyni no monstro

CARAS Digital Publicado em 12/03/2022, às 14h02

Arthur Aguiar (33) é o mais novo anjo do BBB 22!

Neste sábado, 12, o ator conquistou o colar da imunidade pela terceira vez na Prova do Anjo TikTok Game Show.

Na disputa, os brothers respondiam às perguntas referentes aos vídeos exibidos no aplicativo. Com exceção do líder Lucas (31), os seis primeiros jogaram a primeira rodada e os seis últimos, a segunda rodada. E quem marcasse três pontos primeiro, seguia para a final.

No primeiro grupo, Arthur Aguiar e Eslovênia (25) conseguiram completar três pontos e precisaram desempatar. Já no segundo grupo, quem se deu melhor foi Linn e Paulo André (23), e o atleta seguiu para a final.

Por último, Arthur e Paulo responderam três perguntas até que o cantor conquistou o colar e se tornou o anjo da semana.

CASTIGO DO MONSTRO

Os escolhidos para o castigo do monstro dessa semana foram Eliezer (31) e Vyni (23). Eles terão que carregar melancias o tempo inteiro e não poderão largá-las.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)