BBB 22: Arthur é novamente o Anjo da semana e recebe mensagem de Maíra Cardi: "Obrigada por não ter desistido do nosso casamento"

Arthur Aguiar é o Anjo da semana pela terceira vez e recebe recado emocionante de amigos e família

Caras Digital Publicado em 13/03/2022, às 14h24 - Atualizado às 14h44

Arthur Aguiar se consagrou Anjo da semana pela terceira vez nesta edição, depois de ter vencido a prova no último sábado, 12. Agora, com três vitórias, o ator já acumula 30 mil reais em caronas oferecidos pela patrocinadora.

Na tarde de hoje, 13, o ator convidou os amigos Douglas Silva (33), Paulo André (23) e Pedro Scooby (33), para o acompanharem no almoço especial. Além disso, ele recebeu mais um recado dos parentes que o acompanham no confinamento.

A primeira a falar no vídeo é uma de suas amigas, que elogiou a força de Arthur para conquistar seus sonhos e citou 'previsão' de dez anos atrás do amigo: "Lembro que perguntei pra ele tempos atrás onde estaríamos daqui 10 anos. Ele disse que queria estar mostrando sua arte para o mundo, para o Brasil todo. E ele está no melhor lugar do mundo mostrando a arte dele, mas mais do que isso, mostrando sua essência, o menino lindo que ele é", disse ela.



Seu pai, que afirmou não ter muita intimidade com a câmera, também deixou uma mensagem ao filho confinado: "Você sabe como é difícil para mim gravar vídeos. Fica firme ai, se cuida, estamos todos ao se lado. Beijo, te amo!”.



Em seguida, sua esposa e influencer Maíra Cardi (38), declarou as dificuldades que enfrentaram para reatarem o relacionamento pós traições do ator, que viraram de conhecimento público, e agradeceu Arthur por não ter desistido da família que são: "Quando eu e o Arthur separamos, foi muito difícil. Mas quando resolvemos voltar, foi pior do que quando resolvemos nos separar. Agora, além de carregar toda a dor do fim, agora a gente tinha a dor de um novo começo sem ninguém acreditar. Então, eu queria agradecer demais, por não ter desistido do nosso casamento, não ter desistido da nossa família. Te amo!", finalizou a coach.

Como não poderia faltar, a filha do casal, Sophia (3), apareceu ao final mandando um beijo ao papai.



