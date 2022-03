BBB 22: Viagem com tia-avó citada por Maíra Cardi no BBB teve registro exclusivo da CARAS; reveja

Casal estava às vésperas do nascimento de Sophia e aproveitou para levar as avós para conhecerem a casa do Mickey

Caras Digital Publicado em 07/03/2022, às 09h49

No último presente do Anjo, momento em que a família do confinado que vencer a prova envia um vídeo para o brother, Maíra Cardi (38) emocionou a todos quando, no recado enviado a Arthur Aguiar (32), o anjo da última semana, relembrou uma viagem especial do casal com suas respectivas avós.

Na mensagem, ela cita agradecimento emocionante da tia-avó de Arthur, Ilka, pelos momentos proporcionados em Orlando. Foi ela quem criou o ator como filho e veio a falecer no ano passado.

Confira aqui momentos da viagem de Arthur Aguiar e Maíra Cardi para Orlando



A CARAS fez registros exclusivos da viagem à casa do Mickey e você poderá conferir abaixo momentos da família. Na época, Maíra estava grávida de nove meses às vesperas do nascimento de Sophia (3), filha de 3 anos do casal. Em entrevista à CARAS, ela afirmou que mesmo com o barrigão, a viagem foi aprovada pelo seu médico: "Estamos com 9 meses completos, mas eles se completaram no dia em que voltamos de viagem. Viajamos com autorização da nossa médica. Sou uma grávida muito disciplinada, me alimento corretamente, até demais. Não engordei durante a gestação além do combinado com ela, isso seria um problema. Não só no risco de viajar, mas também risco para o bebê ou diabetes gestacional, entre outras coisas que o excesso de peso pode causar e as grávidas, às vezes, nem imaginam. Fui uma grávida bem ativa e não existiu nada que me impedisse de viajar nesse período, afinal estava tudo perfeitamente bem e voo nenhum prejudica o bebê." explicou ela.







Em 2018, a avó de Maíra, Elian estava com 81 anos. Já a tia-avó de Arthur Aguiar citada no presente do Anjo, Ilka, tinha 89. Por conta da idade e tamanho dos parques, elas tiveram que andar de cadeira de rodas pela casa do Mickey. Arthur revelou um momento engraçado que a família viveu em Orlando: "Foi uma viagem muito gostosa, divertida! Acho que quando estávamos em um dos parque e começou a chover foi o dia mais engraçado. Despencou um temporal e tivemos que correr com as avós na cadeira de rodas. Foi muito engraçado! Ficamos encharcados.", revelou o ator.



Segundo Maíra, o momento mais inesquecível da viagem foi quando Ilka, agradeceu Arthur com os olhos marejados:"Ela chorando, olhou no fundo dos seus olhos e disse 'Filho, eu nunca imaginei que nos meus 90 e poucos anos eu iria ver coisas tão bonitas'. Não importa onde ela estiver, ela está torcendo por você, poque se tem alguém que era fã de Big Brother, era ela!", revelou a influencer em vídeo enviado ao confinado.



Confira abaixo fotos da família em Orlando: