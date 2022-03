BBB 22: Arthur Aguiar se emociona com história inédita revelada por Maíra Cardi e revê sua filha Sophia

Anjo da semana, Arthur Aguiar fica emocionado com história revelada pela sua esposa envolvendo sua falecida tia-avó, que o criou

Mais uma vez, Arthur Aguiar (32) é o Anjo da semana! Hoje, 06, foi dia de curtir o almoço do Anjo e convidar amigos para saborearem um strogonoff de carne, um dos pratos favoritos do ator.

Para acompanha-lo, ele convidou Pedro Scooby (33), Douglas Silva (33) e seu companheiro na última prova, Eliezer (31). Além de aproveitar um almoço cheio de delícias, Arthur também recebeu o "Presente do Anjo", onde dessa vez recebeu recados de seus amigos.



O primeiro a aparecer relembrou a época em que Arthur participava do quadro "Dança dos Famosos", em 2015. Segundo ele, o ator sempre foi muito dedicado e virava madrugadas tentando aprender os números de dança para apresentação aos domingos da Globo.



Outro colega do ator relembrou os 10 anos de história que construiram juntos e o casamento surpresa de Arthur com Maíra Cardi (38). Ele também citou a dedicação e perfeccionismo do ator em seus projetos e ressaltou que mesmo atarefado, a família sempre foi prioridade do amigo.



Maíra Cardi, esposa e mãe da filha de Arthur, Sophia (3), revelou uma história emocionante do marido com a tia-avó, que o criou como filho e faleceu no ano passado.

A influencer e ex-BBB contou que a tia-avó de Arthur nunca tinha viajado para fora do país. No auge dos seus 90 e tantos anos, o ator proporcionou a matriarca uma viagem à Disney com outros integrantes da família. Entre outros momentos, o mais marcante da viagem foi quando a tia-avó o agradeceu emocionada: "Ela chorando, olhou no fundo dos seus olhos e disse 'Filho, eu nunca imaginei que nos meus 90 e poucos anos eu iria ver coisas tão bonitas'. Não importa onde ela estiver, ela está torcendo por você, poque se tem alguém que era fã de Big Brother, era ela!" revelou Maíra, levando o ator às lágrimas.



Como não poderia faltar, a filha do casal, Sophia também apareceu e mandou beijinhos ao papai confinado.



