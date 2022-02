BBB 22: Especulações sobre voto e Almoço do Anjo são os destaques do dia; confira tudo o que rolou

Após noite de festa no BBB 22, Almoço do a Anjo e especulação sobre possíveis alvos dominam o dia

CARAS Digital Publicado em 13/02/2022, às 19h25

É dia de formação de Paredão no BBB 22. Os brothers já começam a especular votos, inclusive os novos moradores da Casa de Vidro. Além disso, o Almoço do Anjo também deu o que falar neste dia 13.

Quer saber tudo o que rolou? Então, segue com a gente para não perder nada!

Em quem vão votar?

De manhã, mesmo sem saberem se irão participar do BBB 22 e quais poderes terão ao entrar na casa, Gustavo Marsengo (31) e Larissa Tomasia (25), conversaram sobre possível indicação ao Paredão.

No início da conversa, eles tinham decidido indicar Natália (22) ou Arthur Aguiar (32), mas Gustavo muda de ideia: "O meu nome é Brunna ou Arthur, se for para escolher um homem e uma mulher. A Nat tem muita chance de ir pela casa".

"Jade disse a mim, que a casa vai votar nela", lembra Larissa, e o curitibano responde: "É, mas seria bom a gente votar nela também, para a casa pensar em votar em outra pessoa. Já que a casa já vai, se a gente tiver que indicar alguém...".



"Mas e se a casa tiver que votar antes da gente?", pergunta ela. "Vamos ficar com Natália ou Brunna. Porque a Brunna não vai pela casa, de forma alguma. Porque ela está bem escondidinha ali na sombra. Fechou esses dois nomes então?", questiona ele, e a influenciadora concorda.

Almoço do Anjo

Hoje foi dia de Almoço do Anjo na casa do BBB 22. Os anjos Paulo André (23) e Pedro Scooby (33), tiveram direito a um acompanhante cada. O atleta convidou Douglas Silva (33) e o surfista chamou Brunna Gonçalves (30).

Paulo André caiu no choro ao ver o pai, a mãe e o filho, mas apontou certa frieza nos familiares, desabafando: "Meu pai parece muito comigo. Eu achei ele um pouco mais introvertido, ele é mais resenha. Minha mãe também estava quietona, sei lá."

Depois, foi a vez do surfista. Após ficar na expectativa de ver os herdeiros no presente do anjo, Pedro Scooby (33) acabou percebendo a ausência dos pequenos. Em conversa com os demais, logo após, comentou o que poderia ter acontecido: "Uma coisa também, que pode ter acontecido, que é uma coisa que ela sabe que eu apoio, a Luana pode ter falado assim: 'Não vou botar as imagens das crianças expostas', tá ligado?! Na TV, para milhões de pessoas", explicou sobre o que ele e Luana Piovani (45) pensam sobre expor as crianças.

Chama o Var!

Enquanto acontecia o Almoço do Anjo, os outros confinados se reuniram na sala para assistir às imagens dos familiares dos brothers. Arthur Aguiar prestigiou o momento de pé, no "corredor" próximo à porta de entrada da sala da casa.

Porém, Jade Picon (20), Laís Caldas (31) e Bárbara Heck (29) não viram o ator durante o ocorrido e repassaram para a dupla de anjos: "Eu não vi ele. A Laís falou que não. Aí na hora que eu falei: 'É, ele nem assistiu o vídeo', mano, o P.A ficou muito p*to. Muito p*to! O P.A, antes de ir pro anjo, inclusive, pediu pra Laís prestar atenção nisso: em quem ia assistir e quem não ia", disse a modelo. Tudo não passava de fake news. Arthur Aguiar assistiu ao presente do anjo, só não estava no campo de visão de alguns confinados.

PauloAndré, não sabendo se era verdade, foi perguntar ao próprio ator: "Eu ia até perguntar se tu ficou na sala para assitir ao vídeo ou se tu meteu o pé". "Eu assisti, pô, o vídeo do teu pai... O teu pai caminhando", respondeu o brother.

Jade disse para o P.A e para o Scooby que o Arthur não assistiu o vídeo do anjo. Laís confirmou que ele também não estava na sala…



Deixo aqui para vocês o vídeo do Arthur em pé na sala assistindo o vídeo do anjo. ☺️ pic.twitter.com/aVVjTXvtCv — Arthur Aguiar ✨ (@Aguiarthur) February 13, 2022

Dia de pensar nos votos

No quarto Grunge, Arthur Aguiar disse que, caso Jade Picon (20) o indique ao paredão e tiver contragolpe, ele irá puxar Laís Caldas. Ao se justificar, o ator disse que acha que, dentro do jogo, Laís é apenas amiga da Bárbara Heck. No momento, Douglas Silva estava no quarto e comentou que Laís é uma das pessoas que ele acha que se, cair no paredão, sai do programa.

No início da noite, Eliezer (31), em conversa com Vinicius (23) na área externa, disse que continua com a mesma ideia da semana: "Minha primeira opção [de voto] é a Natália [...] Tanto a minha primeira, quanto minha segunda opção [para votar], são em pessoas que votam em mim descaradamente, sem pensar".

A líder Jade Picon contou para Bárbara Heck e Laís Caldas que está cogitando colocar novamente Arthur Aguiar no paredão: “o meu coração, desde que ganhei falou: ‘é Arthur de novo’, só que aí minha cabeça fica ‘aí será que faço isso de novo?’, só que tipo assim, às vezes, eu já me arrependi muito mais de ir contra a minha intuição e meu coração, do que de seguir, entendeu? Então, vou pensar, vou elaborar quais são os motivos, os pós e contras. Só que é isso, é alguém que já notei, é uma outra resposta que eu vou ter também, porque vai ser outro paredão, não vai ter o Douglas, não vai ter a Naiara. Mas, é f*d4 porque tá seguido né, teve uma semana. É menos uma torcida que me desponto lá fora também, de tipo, p*rr4, vou ter que ajudar a pessoa. A torcida do Arthur já viu eu colocando ele, já devem me od*ar, então assim”.

Conversando com os outros brother do VIP, Pedro Scooby revelou que mudou seu voto:"hoje eu fiquei analisando uma parada, não vou mais votar na Jessi, vou votar na Lina. Fiquei analisando, acho que a Jessi é influenciada pela Lina. A Lina é uma jogadora e ela deixa isso explícito. Acho ela uma boa jogadora e que em algum momento bem próximo, posso virar o alvo dela".