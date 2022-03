BBB 22: Desabafo de Gustavo, pedido de Paulo André e preocupação de Lucas; confira o que rolou

Após Jogo da Discódia movimentado, os brothers já começam a se preocupar com a décima eliminação do programa; não perca o que rolou na casa mais vigiada do Brasil

Hoje, 29, é dia de eliminação no BBB 22! Após Jogo da Discódia movimentado, os brothers já começam a se preocupar com a décima eliminação do programa. Tentando dar uma animada na casa e tirar um pouco do peso da dinâmica da noite, teve ação patrocinada durante à tarde, em que puderam ganhar alguns mimos.

Pela manhã, Gustavo Marsengo (31) abriu o coração ao entrar no confessionário e gravar o raio-x . De fora dos pódios de todos os seus colegas de confinamento, o brother pôde desabafar.

"Eu já imaginava que eu não estaria no pódio de ninguém, afinal eu cheguei depois, as reações já estavam formadas [...] eu sabia que uma hora eu ia acabar sendo escanteado, ia ficar que nem um cachorrinho no canto. [...] Coração sou aí fora, aqui dentro tenho que jogar", confirmou o brother.

Paulo André (23), usou o espaço dele no confessionário do reality show da TV Globo para fazer um apelo especial para os telespectadores do programa.

"Chegou o grande dia, hoje é dia de Paredão. Estou ansioso, como eu sempre falo é uma situação desesperadora...", começou.

"Mas vamos lá, não parem de votar, votem muito para que eu fique, para que o Scooby fique, para que a gente continue no game e alcance nosso objetivo, que é essa final!", pediu Paulo André para o público do BBB 22.

"Moda casual de luxo"

Antes de participar de uma ação patrocinada, Arthur Aguiar (33) resolveu se arrumar com um de seus melhores looks: um casaco, short e óculos com detalhes dourados.

Ao aparecer na sala, logo chamou a atenção dos outros brothers, recebendo até provocação de Eliezer (31): "Que isso, filho? É a final?"

Brothers ficam na estica

Durante o início da tarde, os brothers aproveitaram uma ação surpresa de uma famosa marca de roupas.

Além de conseguirem customizar jeans exclusivos, eles ainda puderam escolher mais seis peças da loja para si mesmos.

Na área externa da casa, Lucas Bissoli (31) refletiu sozinho sobre a possibilidade de ser eliminado na noite desta terça-feira.

"Ô meu Brasil brasileiro! O que será que me espera hoje à noite?! [...] Se eu sair hoje vai me dar muita saudade disso tudo. As partes boas. As partes não tão boas... o jogo da discórdia, a discussão... reaproximação, entender um ao outro...", confessou ele, que, em seguida, ficou admirado ao ver que a casa estava em silêncio.