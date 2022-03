BBB 22: No paredão, Lucas reflete sobre possível eliminação

Sozinho na área externa da casa do BBB 22, Lucas refletiu sobre o paredão desta terça-feira, 29

Lucas Bissoli (31) está no décimo paredão do BBB 22 ao lado de Paulo André (23) e Pedro Scooby (33).

Na área externa da casa, o brother refletiu sozinho sobre a possibilidade de ser eliminado na noite desta terça-feira, 29.

"Ô meu Brasil brasileiro! O que será que me espera hoje à noite?! [...] Se eu sair hoje vai me dar muita saudade disso tudo. As partes boas. As partes não tão boas... o jogo da discórdia, a discussão... reaproximação, entender um ao outro...", confessou ele, que sem seguida ficou admirado ao ver que a casa estava em silêncio.

Revelação surpreendente

Após o Jogo da Discórdia desta última segunda-feira, 28, vários participantes fizeram revelações sobre a competição, dentre eles, Lucas Bissoli. O estudante de medicina abriu o coração durante um papo com Gustavo (31) e garantiu que não está totalmente integrado ao quarto Lollipop do reality show da Globo. "Espero que o Lollipop vote para eu ficar, até porque estou ali com a Eslô...", disse o brother. "Sou o agregado mais agregado do Lollipop, mas meu sangue é Grunge. Fui criado lá", garantiu ele.