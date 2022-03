BBB 22: Gustavo mira em Arthur e solta o verbo contra o ator

Gustavo mira em Arthur Aguiar no futuro e fala sobre relação com o famoso no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 29/03/2022, às 09h18

Apesar do clima estar em partes tranquilo dentro da casa do BBB 22, um novo paredão será definido na noite desta terça-feira, 29.

Depois disso, outras alianças e novas estratégias serão formadas dentro da atração da TV Globo e, por conta disso, Gustavo (31) já está planejando o futuro dele na disputa.

Mesmo tendo diferenças com Arthur Aguiar (33), o brother não pensa em votar no famoso neste momento. "Hoje eu não considero ter treta com ninguém. Tenho uma indisposição ali com o Arthur, de algumas coisas que penso diferente, mas sei que ele não vota em mim nesse momento, Então, também não voto nele nesse momento", falou.

Em paz com as meninas

"Com as três, Jessi Lina e Naty, cada dia me dou melhor. Com a Lina, cada dia eu gosto mais de conversar com ela. Com a Jessi também. Tanto que fiz questão de hoje puxar ela e falar que foi a maior transformação pessoal que vi aqui dentro... A Nat, com todas as imperfeições e dificuldades, não tem como não gostar dela", avaliou o jogador.