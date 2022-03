BBB 22: Lucas faz revelação e surpreende brothers

Lucas faz revelação sobre o jogo dele dentro do BBB 22 e surpreende brothers na conversa

CARAS Digital Publicado em 29/03/2022, às 08h46

A noite desta última segunda-feira, 28, foi bastante agitada dentro da casa do BBB 22, com diversos participantes fazendo revelações sobre o jogo.

Dentre eles, Lucas Bissoli (31), que abriu o coração durante um papo com Gustavo (31) e garantiu que não está totalmente integrado ao quarto Lollipop do reality show da Globo.

"Espero que o Lollipop vote para eu ficar, até porque estou ali com a Eslô...", disse Lucas. "Sou o agregado mais agregado do Lollipop, mas meu sangue é Grunge. Fui criado lá", garantiu ele com convicção.

Lollipop ou não?

"Você é um híbrido!", brincou Gustavo e o brother concordou em partes com o colega de disputa. "Mais ou menos. Nos Lollipop, eu dei uma passeada lá. Uma passeada boa!", explicou ele.