BBB 22: Fora dos pódios de todos, Gustavo faz revelação no confessionário

De fora dos pódios de todos os participantes do BBB 22, Gustavo faz revelação durante o seu último raio-x

CARAS Digital Publicado em 29/03/2022, às 14h17

Na noite desta última segunda-feira, 28, aconteceu na casa do BBB 22, mais um Jogo da Discórdia e, desta vez, os participantes fizeram novos pódios.

De fora das escolhas de todos os seus colegas de confinamento no reality show, Gustavo (31) abriu o coração ao entrar no confessionário e gravar o raio-x dele, oportunidade de conversar com os telespectadores.

"Falando um pouco sobre Jogo da Discórdia de ontem, eu já imaginava que eu não estaria no pódio de ninguém, afinal eu cheguei depois, as reações já estavam formadas. Isso só fortalece o meu discurso de que, para mim, eu não tive a opção de colocar sentimento à frente de jogo", desabafou ele.

"Se eu fizesse isso, eu sabia que uma hora eu ia acabar sendo escanteado, ia ficar que nem um cachorrinho no canto. [...] Coração sou aí fora, aqui dentro tenho que jogar", confirmou o brother que veio da Casa de Vidro e já tem muitos fãs entre o público que acompanha o BBB 22.

"Quem me conhece aí fora sabe que eu sou total coração. Mas eu estou aqui para jogar!", finalizou Gustavo.