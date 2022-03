BBB 22: Antes do paredão, Paulo André faz pedido para o público de casa

Antes do paredão desta semana, Paulo André faz pedido especial para o público de casa no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 29/03/2022, às 15h07

Diversos desabafos dos participantes do BBB 22 se destacaram nesta terça-feira, 29, dia de paredão e de mais uma eliminação dentro do jogo.

Um dos possíveis brothers a sair, o atleta Paulo André (23), usou o espaço dele no confessionário do reality show da TV Globo para fazer um apelo especial para os telespectadores do programa.

- Gustavo entra no confessionário do BBB 22 e faz uma revelação!

"Chegou o grande dia, hoje é dia de Paredão. Estou ansioso, como eu sempre falo é uma situação desesperadora...", confessou o famoso que faz parte do time Camarote da atração.

Pedido de votos do público

"Mas vamos lá, não parem de votar, votem muito para que eu fique, para que o Scooby fique, para que a gente continue no game e alcance nosso objetivo, que é essa final!", pediu Paulo André para o público do BBB 22.