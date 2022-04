BBB 22: Arthur Aguiar, Douglas Silva e Eliezer formam o último paredão do reality; vote em quem deve sair

Após Paulo André vencer a Prova do Líder, último paredão é formado por Arthur Aguiar, Douglas Silva e Eliezer; vote agora em quem deve sair!

CARAS Digital Publicado em 22/04/2022, às 20h44

O último paredão do Big Brother Brasil está formado! Os participantes que vão para a votação popular são: Arthur Aguiar (33), Douglas Silva (33) e Eliezer (31).

Assim como em todas as edições, a última Prova do Líder foi de resistência e colocou o vencedor, Paulo André (23), direto na Grande Final. Apesar disso, os outros três brothers que desistiram dela estão automaticamente no paredão.

Confira como acabou a dinâmica

Após mais de 19 horas de prova, Paulo André venceu a super prova, após Arthur Aguiar, único participante que ainda estava na competição, acabar se distraindo, assim, não apertando o botão.

Muito emocionado, PA celebrou o feito e dedicou a vitória a mãe: "Mãe, ganhei teu carro. te amo, finalista. Esse carro é seu. Pai e mãe, amo muito vocês".

Vale lembrar que Douglas Silva (33) foi o primeiro eliminado, após 10 horas de prova e Eliezer (32), o segundo, permanecendo quase 15 horas na competição.

Enquete BBB: Quem você quer que saia no último paredão: Arthur Aguiar, Douglas Silva ou Eliezer? Arthur Aguiar

Douglas Silva

Eliezer

Confira a reação do público

Tô feliz demais que o PA venceu a prova. Tava com medo da padaria eliminar ele nesse último paredão — Jess (@Jess_santox) April 22, 2022

eu ja passei mto trauma ano passado perdendo o gil no ultimo paredao, nao pode se repetir esse ano 🥹 — belle (@isabelleecastro) April 22, 2022