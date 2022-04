BBB 22: Eliezer deixa prova de resistência e está no paredão

Após horas de luta em prova de resistência, Eliezer deixa prova e se coloca no paredão do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 22/04/2022, às 15h32

Após muitas horas de dedicação e garra, Eliezer (31) não conseguiu garantir sua vaga para a grande final do BBB 22 e deixou a prova de resistência.

A dinâmica iniciada na noite desta quinta-feira, 21, conta apenas com a permanência de Arthur Aguiar (33) e Paulo André (23), que continuam na disputa para o último líder da temporada.

- Pedro Scooby abre o jogo sobre a convivência com o Arthur no BBB

Ao longo da prova que vale uma garantia a mais no reality show da TV Globo, os brothers enfrentaram alguns desafios, como chuva, calor e vento, além de lidar com o sono, cansaço, fome e sede.

Mais perto do prêmio!

Por enquanto, Eli está no paredão ao lado de Douglas Silva (33), que foi o primeiro integrante do BBB 22 a ser desclassificado da prova de resistência que aproximará o vencedor do prêmio milionário do programa.