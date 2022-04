Prova de resistência vai definir o primeiro finalista do 'BBB 22'; confira a dinâmica

Após a eliminação de Pedro Scooby, quatro participantes dão início a prova de resistência que vai definir o próximo paredão e, consequentemente, o primeiro líder da edição

CARAS Digital Publicado em 21/04/2022, às 00h15 - Atualizado em 22/04/2022, às 00h44

Começou a última Prova do Líder no BBB 22! Como em todas as edições, será de resistência e aqueles que não aguentarem até o fim, estarão direto no paredão.

Dinâmica da Prova do Líder

Antes de começar a prova, Tadeu Schmidt (47) pediu para os brothers começaram vestindo seus coletes com cores diferentes, que significava a base de cada um no jogo.

Cada um em sua base, deverão estar atentos ao avisos no telão, mostrando para qual estação devem ir. Fora da base, quando surgir um novo comando, estará desclassificado.

Na primeira estação, presos aos postes, os brothers deveriam resistir as intempéries: chuva, vento, calor e neblina.

Na segunda, todos deveriam entrar em um carro e permanecer lá dentro até o aviso tocar. O brother que deixar a porta aberta, estará desclassificado.

Na última, cada um, no armário da cor de seus coletes, deveria pegar os objetos do porta-malas do carro e colocar nas preteleiras certas, e os itens do armário no porta-malas. Antes do tempo estabelecido, deveriam apertar o botão em seu totem.

O vencedor, além de se garantir na Grande FInal, ainda ganhará um carro específico da marca que patrocina o programa.

As estações para onde eles devem ir, serão votadas pelo público de casa ao longo da dinâmica, no site oficial da globo.

Confira a reação do público

Essa prova do líder vai ser doida em kkkkkk — policial disfarçado 🔍🔫 (@dombroskiDk) April 22, 2022

Eu tentando entender a última prova do líder #bbbpic.twitter.com/oyPCYen42k — Arthur Costa (@arthuone) April 22, 2022