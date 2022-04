Prova de resistência no BBB 22 passa de sete horas; veja quem continua

Com prova de resistência, 'BBB 22' decide seu primeiro finalista da edição

CARAS Digital Publicado em 22/04/2022, às 07h03

Mais uma prova de resistência está acontecendo no BBB 22 e dessa vez a disputa definirá o primeiro finalista da edição.

Nesta sexta-feira, 22, após virarem a madrugada e completarem mais de sete horas de prova, todos os brothers continuam em busca da liderança e de uma vaga na final.

Arthur Aguiar (33), Douglas Silva (33), Paulo André (23) e Eliezer (31) continuam resistindo aos desafios da dinâmica, que além de ter intempéries como chuva, calor e vento, ainda tem a questão do tempo para ser realizada as tarefas pedidas no telão.

Antes da última prova do líder começar, os participantes já temiam como ela seria, acreditando que não seria nem um pouco fácil.

Pedro Scooby eliminado

Com 55,95% dos votos, Pedro Scooby (33) foi o décimo sexto eliminado da edição. No paredão, o surfista enfrentou Douglas Silva e Eliezer.